2020-04-30T14:31:20+03:00
История современности

Выжить в аду

К 75-летию Великой Победы компания «В-Сибпромтранс» организовала акцию «Воспоминания ветеранов» среди сотрудников предприятия, работающих и пенсионеров, рассказавших о своих родных - фронтовиках, тружениках тыла, детях войны
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Маме 16 лет. Концлагерь, 1941 годМаме 16 лет. Концлагерь, 1941 годФото: из личного архива
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«Комсомолка» попросила разрешения на публикацию материалов и рада вас с ними познакомить. На нашем сайте kp.ru выходит серия из 11 историй от ветеранов большого транспортного предприятия. Эти истории разные, но очень важные. Мы публикуем их практически полностью, в авторской редакции.

Сегодня вы прочитаете письмо Светланы Васильевны Гусаровой. Много лет она работала в Кия-Шалтырском филиале АО «В-Сибпромтранс», сейчас на пенсии и живет в Красноярске.

Светлана Васильевна написала воспоминания о своей маме, Зубковой Марии Ивановне, которой в совсем юном возрасте выпали тяжелые испытания.

Мария родилась в 1925 году в селе Берек Харьковской области. В июне 1941 года она окончила школу, мечтала поступить в физкультурный техникум в Харькове. Но все перечеркнула страшная война. Все учебные заведения закрылись, мужчин забрали на фронт, а молодёжь отправили копать противотанковые рвы.

Концелагерь, где была мама Фото: из личного архива

Концелагерь, где была мамаФото: из личного архива

Фронт приближался всё ближе и ближе. В небе летали немецкие самолеты, сбрасывали листовки с угрозами и оскорблениями. Потом начали сбрасывать бомбы…

Строки из письма

«… всё превратилось в месиво, из огня крови и жуткого грохота, воя сирен. Земля поднималась в воздух, всё рушилось вокруг, а внутри этого ада были люди, тысячи беззащитных подростков и среди них моя мама.

Много парней и девушек погибли, а оставшиеся в живых попали в плен…. Гнали их немцы, как рассказывала мама, плётками пешком до соседней станции, погрузили в теплушки, набитые пленными и повезли в Польшу, в распределительный лагерь в Перемысле».

Мама в концлагере после освбодождения Фото: из личного архива

Мама в концлагере после освбодожденияФото: из личного архива

Лагерь. Унижения, избиения и вечный страх быть убитым. За маленькую провинность – каждого десятого под расстрел. Однажды по дороге в село Гаузен, где был огромный лагерь, Марию ранило в ногу, боль была дикая, рана начала гноиться.

Строки из письма

«Немцы маму от работы не освободили, а перевели подсобный рабочий на кухню. Она собирала со столов куски хлеба, объедки и как только конвоиры отвернутся, выставляла тазик в окно, чтобы покормить пленных. Но продержалась она недолго. Простыла, суставы опухли, ходить уже не могла. Видя её боль и страдания, пожилой немецкий сторож украдкой приносил маме что-нибудь поесть. Оказывается, во время первой мировой войны в 1914 году, он был в плену под Иркутском и рассказывал, что к нему русские относились хорошо. И он это добро помнил всегда».

Папа и мама Фото: из личного архива

Папа и мамаФото: из личного архива

В 1945 году гитлеровцы стали перевозить узников с места на место. И тут вмешалась судьба. В лагере, куда привезли Марию, уже были американцы.

Строки из письма

«… охранники разбежались, а пленные бросились врассыпную. Через двое суток их всех собрали, но тут снова началась бомбёжка. Мама заскочила в какой-то сарай и спряталась. В это время рухнула крыша, кругом всё горело, ужасные крики. От страха мама прижалась к земле и поползла, сама не зная куда…».

Пять суток Мария бродила по лесу, встретила двух женщин из Белоруссии, вместе добрались до концлагеря. Там Мария Зубкова и встретила День Победы.

Родители, я и брат. Село Парное, 1951 год Фото: из личного архива

Родители, я и брат. Село Парное, 1951 годФото: из личного архива

Строки из письма

«… вскоре состоялся обмен пленными на Эльбе, она работала на сельскохозяйственных работах. Там и познакомилась с моим папой. Он - ветеран Великой Отечественной войны, вместе вернулись на Родину. После войны поженились, родились мы с братом, погодки.

Время было тяжелое, голод, работы нет. Родители из Харькова уехали в Сибирь, в Красноярский край, где папа жил до войны. В Сибири жизнь постепенно наладилась. Родилось еще двое детей.

Строки из письма

«…родители прожили вместе 55 лет. Мама всё это время вспоминала, сколько ей, девочке, почти ребёнку, пришлось пережить. Она всегда рассказывала нам, детям и внукам об этой страшной войне и постоянно говорила: «Не дай бог никому это испытать. Никогда не забываю рассказы моей мамы о войне… Уже давно нет наших родителей, но память о них жива, потому что это наши родные и любимые люди».

Поздравление от детей, внуков с праздником 9 мая. С Днем Победы. Фото: из личного архива

Поздравление от детей, внуков с праздником 9 мая. С Днем Победы.Фото: из личного архива

Часть воспоминаний сотрудников компании «В--Сибпромтранс» войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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