Военное детство: в четвертый класс – в 18 лет

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Сегодня вы прочитаете письмо ребенка войны - Анны Николаевны Рябовой. Она работала стрелочником в Ангарском филиала «В-Сибпромтранс» с 1964 по 1986. Награждена Орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный, самоотверженный труд в годы ВОВ».

С Анной Николаевной компания поддерживает тесные отношения. В Ангарском филиале работает внук Анны Николаевны - составитель поездов Евгений Чикичев.

Воспоминание второе.

Я, Анна Николаевна Рябова (Краснопёрова), родилась в 1931 году. Мне было 10 лет, когда началась война. В семье – семь детей. Бабушка забрала меня к себе в деревню Чувашайка Удмурской АССР: ее сыновья ушли на фронт, нужно было помогать по хозяйству.

В первый год бабушка начала учить меня жать серпом рожь. Потому что всех девочек-подростков посылали жать рожь на колхозные поля. Норма – 15 соток на человека. В первый день я выполнила 11 соток.

Дети умели запрягать лошадей, позже в деревне появился трактор. Поля боронили с утра до вечера, сеяли вручную, снова боронили. Лён пололи, когда осенью созревал, вырывали, в снопы вязали. Рожь жали серпом, бабы косили, молодняк сено сгребал, возили копны к стогу. Шестилетнего мальчугана садили на лошадь, и он вывозил копны к стогу, не спеша (деревенские поймут – прим. Автора).

Нас, маленьких, сразу учили, как лошадь запрягать, как с ней общаться, как её понужать, не бить, не колотить - какие-то были все «жалючие», никто никогда никого не ругал. Или неграмотные были, или может обстановка такая. Другие раньше люди были.

Зима настаёт, снега большие лежат - дороги мяли, чтобы привезти сено для скота. Парни и девчата дрова пилили, воду из колодца носили. Шерсть теребили, лён пряли, носки и варежки вязали, отправляли на фронт солдатам. Лодырей не было.

Школа была в 5 километрах от деревни. Учились только месяц: из обуви были только лапти и телогрейка одна, да и то с родительского плеча. Каждый год приезжал человек из города, набирал детей в ФЗО, где могли получить профессию. Как же я жалею, что бабушка меня тогда не отпустила. Какие же дети красивые приезжали через год, «в шинельках, пуговицы в 2 ряда», обутые.

Образование я продолжила в 1949 голу, в 18 лет, когда устроилась на работу, на железнодорожную станцию Агрыз, в Татарстан. Вечерняя школа была в депо, в красном уголке, уроки - ежедневно. Кто работал днем, учились вечером, а кто в ночь уходил, - до обеда. Так и я закончила 4,5,6,7 классы. Тогда было семилетнее образование.

Работала. В Агрызе сначала печки топила в политотделе до прихода начальства, затем работала курьером–рассыльным, развозила документы по организациям. Научилась печатать на машинке, и в выходные меня привлекали печатать доклады. Стала оператором, а затем нарядчиком оперативных бригад.

Часов не было, в бараках света не было. В депо сторож давал гудок в шесть часов утра. Люди собирались на работу, в школу, никуда не опаздывали. Трамваев, автобусов не было.

Жизнь сложилась так, что со своим вторым мужем, с Зацепиным Ю.И., в 1964 году приехали в Ангарск: «Что будет, то и будет».

В железнодорожном цехе нефтехимического комбината (ныне Ангарский филиал АО «В-Сибпромтранс» - прим. ред.) работала стрелочницей. Учил меня Гусев Аркадий Степанович, дежурный, один месяц. Я сама читала, и Юра меня «долбил». И я выучилась.

От редакции

А еще в этом письме были стихи. В свои 89 лет Анна Николаевна прекрасно их помнит и легко читает наизусть любимые стихи Некрасова, Есенина, Тютчева.

Продолжение следует…

Эти воспоминания войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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