Спустя 73 года дочь нашла могилу отца-фронтовика

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Сегодня вы прочитаете письмо ребенка войны - Розы Васильевны Пятаковой (Лапиной). В 80-х годах она работала бухгалтером Лесосибирского филиала АО «В-Сибпромтранс». Роза Васильевна давно на пенсии, но связи с предприятием не теряла. В Лесосибирске ее многие знают, и по работе в Краевом ревизионном управлении, и как ативного участника городских мероприятий.

В семье Розы было четверо детей. Осталась она одна, поэтому память об отце-фронтовике хранит с особым трепетом. Каждый День Победы в составе «Бессмертного полка» становилась в строй с портретом отца…

Роза Васильевна написала о том, как она искала могилу своего отца. Эта история выходила на страницах краевых газет «Заря Енисея», «Сельская жизнь», «Красноярского рабочего».

История – трогательная, а поступок Розы Васильевны достоин примера.

Ее отец - Василий Яковлевич Лапин - командир отделения, старший сержант 231-го запасного стрелкового полка погиб 6 декабря 1942 года. Ему было 36 лет.

Роза Васильевна очень долго искала Братскую могилу, где захоронен отец. Нашла. В год 70-летия Великой Победы 20 октября 2015 года она побывала на могиле отца в Тверской области. Ездили вместе с внучкой, Ириной Колесниковой.

«… В деревне Петрушино во время войны находился госпиталь. Теперь там уж никто не живёт, но дома ещё стоят. До этого места нам помогли добраться глава сельского поселения Пригородное В. П. Богданов, водитель С. М. Новицкий, специалист Л. В. Свистунова. Лидия Васильевна дала нам резиновые сапоги и шерстяные носки, и мы в сопровождении двух мужчин пошли по болоту - пару километров по лесу, где нет ни тропинки, ни дороги.

На пути нам встречались воронки от взорвавшихся бомб, теперь в них растёт камыш. Там работали сапёры, потому что ржавые бомбы и снаряды продолжали взрываться.

В лесу к дереву была прибита доска, на ней написано, что это воинское захоронение. На могиле стоит белый обелиск, на котором несколько фотографий на керамике.

В лесах вокруг города Белый - восемь захоронений. С моим отцом в одной могиле лежат 1 200 воинов. Из Сибири я привезла земельки, посыпала, поклонилась до земли, встала на колени, помолилась. Мы прикрепили к оградке венок с лентой "Помним, гордимся, любим, скорбим". С братской могилы я привезла земли.

В городе Белый мы побывали в музее, многое увидели и узнали о войне и послевоенной жизни города. Война сюда пришла ровно через месяц, 22 июля 1941 года. В июле командование 9-й немецкой армии провело операцию «Зейдлиц», в ходе которой вражеские танки соединились у деревни Пушкари, севернее Белого. Около 60 тысяч человек оказались в окружении. Прорывались.

Во время этой операции без вести пропали более 47 тысяч советских красноармейцев и командиров. Белый был оккупирован на 522 дня, сражения шли 13 месяцев. Освободили город от фашистов 10 марта 1943 года.

Борис Полевой писал: «...То, что издали кажется городом, оказывается одной сплошной руиной... На улицах не видно ни одного жителя. Город мёртв. Белый - город, убитый войной».

Много подробностей мы узнали в музее города Белый. Каждый год, 13-14 августа, здесь проводятся мероприятия по поминовению сибиряков, погибших на бельской земле. Приглашаются родные со всех уголков Сибири.

Адрес музея: 172530, Тверская (бывшая Смоленская) область, г. Белый, ул. Ленина, 27. Тел. 8 (48-22-50) 2-27-30, электронный адрес: belistorii@mail.ru».

Продолжение следует…

Эти воспоминания войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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