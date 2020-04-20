Мама говорила: «Берегите мир»

«Комсомолка» попросила разрешения на публикацию материалов и будет рада вас с ними познакомить. На нашем сайте «KP.RU» выйдет серия из 11 историй от ветеранов большого транспортного предприятия. Эти истории разные, но очень трогательные и важные. Мы публикуем их полностью, в авторской редакции.

Воспоминание первое

Рассказывает Лидия Андреевна Шейбина, ее трудовой стаж в Ангарском филиале ВСПТ – 36 лет, почетный ветеран труда. Воевала вся ее семья: мама, папа, дядя, бабушка была в партизанском движении. Итак.

«Я родилась в поселке городского типа Идрица Псковской области, который является Родиной Знамени Победы Великой Отечественной войны. Именно в Великую Отечественную войну название поселка оказалось навеки вписанным в историю нашей страны. 12 июля 1944 года войска 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Еременко освободили Идрицу от неприятеля. 150-ой ордена Кутузова стрелковой дивизии было присвоено наименование «Идрицкой».

Знамя этой дивизии - Знамя Победы - было водружено над фашистским рейхстагом 30 апреля 1945 года. Теперь оно, как величайшая реликвия, хранится в Москве, а его копия - в школьном музее.

Немецкие войска захватили и вошли в поселок 14 июля 1941 года. В поселке был военный городок и военный аэродром, немцы их разгромили.

Жители поселка не забыли подвига солдат, освобождавших Идрицу. 12 июля 1970 года на площади был торжественно открыт обелиск, на котором запечатлены наименования частей и подразделений, участвовавших в боях за Идрицу. И вот уже 50 лет горит зажженный тогда Вечный огонь - в честь освобождения нашего поселка.

Идрица - это узловая железнодорожная стация, на привокзальной площади которой был установлен бюст Герою Советского Союза - летчику Михайлову Евгению Михайловичу. Именно он направил свой горящий самолет на немецкие цистерны с топливом. Героически погиб, но память о нем жива и сегодня.

Наш поселок пережил трудное время гитлеровской оккупации. В Идрице был фильтрационный концлагерь, в нем уничтожено около 5 тысяч мирных жителей поселка.

Мою бабушку - маму отца Варвару Моисеевну Шейбину - и ее невестку Галину Никифоровну Шейбину с двумя маленькими детьми немцы угнали в концлагерь в город Клайпеда. А 14-летнего сына Шейбина Михаила Кононовича отправили в Германию. Он трижды убегал из концлагерей и только в 1949 году из Италии его вернули в Россию.

В Идрице, на месте концлагеря, установлен большой крест в память всем погибшим в этом фильтрационном концлагере. Когда его устанавливали, жители говорили, что на этом месте были одни человеческие кости, чуть присыпанные землей.

В период оккупации многие жители поселка ушли в леса, в партизанские отряды. Моя бабушка по маминой линии, Копылова Елена Яковлевна, с двумя детьми была в партизанском отряде и прожила в землянке ровно три года. Деда Копылова Александра Александровича, который был священником, немцы повесили на третий день 17 июля 1941 года за связь с партизанами.

В июне 1941 года были призваны в Красную Армию мой дедушка - Шейбин Конон Сазонович и его сын - Шейбин Петр Кононович, погибшие на фронте в 1941 году.

Шейбин Андрей Кононович - мой отец - в 1936 году был призван на действительную службу и прошел всю войну в рядах Красной Армии. Дошел до Берлина и в 1946 году был демобилизован. Награжден правительственными медалями: За оборону Москвы, за взятие Кенисберга, за Боевые заслуги, за взятие Берлина, за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и многими юбилейными медалями.

Шейбин Андрей Кононович, 1941 год

Отца демобилизовали из Красной Армии в марте 1946 года. Он приехал в Идрицу, стал работать шофером на полуторке. 53 года за рулем, без аварий. Очень любил свою работу, награжден медалью «Ветеран труда». Про войну рассказывать не любил, говорил: это пекло. И плакал.

Раньше у нас вместо забора был невысокий штакетник. Я помню, что на каждом штакетнике висела немецкая каска. Дети бросали в них камни и стреляли из рогатки. Нам было запрещено ходить на развалины военного городка. Даже в 60-х годах там подрывались ребятишки.

Брат отца, мой дядя - Шейбин Владимир Кононович был призван в ряды Красной Армии в июне 1941 года, прошел всю войну. Он знал, что мать и его жена с двумя маленькими дочками находятся в концлагере.

Моя мама, Шейбина Александра Александровна (в девичестве Копылова) была демобилизована из Красной Армии в марте 1946 году. По окончании медицинского училища в Великих Луках в 1938 году была направлена на работу в Идрицкую больницу. А через год добровольно пошла на фронт с белофиннами. Затем снова вернулась на работу в больницу. В июне 1941 года была призвана в Красную Армию.

Копылова А.А.со своими однополчанами. Участвовала в боях за Ржев. Их санитарный батальон участвовал в обороне Москвы. Фото 1943 года

Моя мама была награждена правительственными медалями: за оборону Москвы, за взятие Кенигсберга, за Боевые заслуги, за взятие Берлина, за Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и многими юбилейными медалями за Победу в Великой Отечественной войне.

Мама практически никогда не говорила о войне. Для нее было два праздника это Новый год - праздник для детей - и День Победы, праздник со слезами на глазах. Ее слова всегда были о мире, она просила: «Берегите мир».

Маму очень уважали в поселке, ведь она оказывала любую помощь и днем, и ночью - никогда никому не отказывала. Прожила 64 года, сказались ее ранения и болезнь.

По судьбе моей большой семьи – жизни дедушек, бабушек, моих родителей – сурово прошла война. Но присущую им доброту, порядочность, уважение и любовь к людям они сумели передать нам.

В канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне хочется им сказать большое спасибо за мирную жизнь. За жизнь, которую они нам дали и смогли уберечь от врагов. Хочется вновь и вновь повторить потомкам слова: «Берегите мир!»

Продолжение следует…

Эти воспоминания войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.