Нашли друг друга на войне

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Сегодня вы прочитаете письмо Молчановой Нины Васильевны. Ее трудовой стаж в компании «Восток-Сибпромтранс» – без малого четверть века: Нина Васильевна работала инженером отдела капитального строительства, а затем заведующей архивом и музеем истории предприятия.

Отец дошел до Берлина

«Мой отец, Молчанов Василий Егорович, родился в 1921 году и вырос на берегах реки Чулым в деревне Кумыры.

Воевал в составе первого Белорусского фронта. В декабре 1944 года был тяжело ранен в боях под Брестом. Состояние было критическим – 18 ранений, много дней без сознания.

Но врачи справились. Окрепнув в госпитале от ран, вернулся на фронт, дошел до Берлина сержантом.

После войны отец работал машинистом водокачки на станции Ачинск-1. Любил поохотиться, порыбачить, хорошо рисовал. Писал рассказы и зарисовки в местную газету «Ленинский путь», вел переписку с Евгением Евтушенко.

Молчанов Василий Егорович, младший сержант, командир отделения, 2-ой стрелковый батальон, 8 рота. Польша, 1944 год. Здесь ему 23 года.

Василий Егорович знал цену жизни и смерти, умел любить и дарить людям радость. В декабре 1975 года он трагически погиб в ДТП. Так нелепо ушел из жизни этот мужественный человек, прошедший через горнило Великой Отечественной войны. Талантливый, трудолюбивый и честный, отец оставил о себе добрую память.

Мама выжила в аду

…. Когда началась война, моей маме. Лизе не было еще и 15 лет. В августе 1941 г в Калугу, где она жила, из Минска эвакуировался военный прифронтовой госпиталь № 2396. Военкомат призвал на помощь учащихся старших классов. Уже в сентябре Лиза приняла военную присягу.

Начало октября, немцы - в семи километрах. Госпиталь вновь срочно эвакуируют, на этот раз в Москву. Санитарный поезд попал под обстрел, Лизу ранило осколком. Все обошлось. Юная медсестра «кочует» по всей стране: Моршанск, Тамбов, казахстанский Кокчетав, где лечили блокадников Ленинграда.

В Казахстане Лиза закончила курсы медицинских сестер.

Когда советские войска начали продвигаться на запад, госпиталь направили на передовую - в Дядьково Брянской области. Там шли тяжелые бои, город был разрушен и сожжен, а население почти полностью вывезено в Германию. Медсестры собирали раненых, день и ночь работали у перевязочных и операционных столов.

В памяти Лизы остался и бой за станцию Новозыбково у города Клинцы. Приказ - всем коммунистам, комсомольцам, врачам, медсестрам выйти на передовую для оказания первой помощи. Раненых – сотни. Уже было заполнено четыре состава, когда немцы снова начали бомбить станцию. Горели нефтебаза, элеватор, поезд охвачен огнем… Поступил приказ выгружать людей из вагонов. Это был настоящий ад! Скатывали раненых, тех, кого могли протащить под составами, под откос в сторону болота. Но больше половины беспомощных бойцов осталось в горящих вагонах. В этом кошмаре Лиза упала и разбила о рельсы челюсти. Лицо, живот, руки и ноги были изодраны до крови. В том аду Лиза спасла двадцать солдат….

На фотографии – медсестры госпиталя №2396, в верхнем ряду Елизавета Молчанова. На обороте снимка ее рукою написано: «На память родителям от дочери Лизы. В дни войны 7 января 1943 г. 16 лет».

Фронтовые будни госпиталя

После Брянска - Орловско-Курская дуга. Шел июнь 1943 года.

Идут ожесточенные бои за Орел, Курск, Белград. Лизин госпиталь обустроился в селе Липовец в избах и сараях. Раненых собирали по утрам на поле боя дети и старики. Везли на подводах и танках, несли на досках… А сверху - немецкие самолеты. Не хватало продуктов: паек - два сухарика. В деревне съели все. Из медикаментов – лопух и подорожник, рвали на бинты нательное белье. Измученные врачи и медсестры от голода и усталости падали в обморок, но все равно сдавали кровь.

Встретила победу и свою судьбу

Лизин госпиталь вошел в состав Белорусского фронта и разместился в районе Бобруйска. Затем Брест, Ружаны, Пружаны, Варшава, Седлец, Лодзь, Познань. Лечили и солдат, и освобожденных узников концлагерей. Их пришлось не только лечить, но и кормить.

Лиза запомнила 27 января 1945 года. В госпиталь привезли 56 узников Освенцима. «Они походили на скелеты. Это было больно и страшно видеть».

Долгий Лизин военный путь с санитарной сумкой и винтовкой, начавшийся на Волне закончился в Польше».

Елизавета Молчанова награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Курска, Бреста, Минска, Варшавы.

А вот что осталось за рамками письма Нины Молчановой.

Помните, в начале воспоминаний Василий Молчанов попал в госпиталь в Бресте? Именно там он и познакомился с Лизой…

Мама встретилась с отцом в госпитале, где он лечился после тяжелейших ранений. Прожили вместе ровно 30 лет, с 1945 года.

Однажды, чтобы хоть как-то подбодрить тяжелораненых солдат, Лиза объявила им, что выйдет замуж за первого, кто встанет на ноги. Вскоре к ней на гнущихся ногах, держась за стену, пришел Вася Молчанов. Так начался их роман.

Выписавшись из госпиталя, Василий вернулся на фронт. А после Победы – прямиком в Калужскую область, к своей Лизе, ее к тому времени уже демобилизовали. Молодые сыграли свадьбу, и сибиряк забрал жену на родину.

Супруги Молчановы прожили вместе ровно 30 лет, у них две прекрасные дочери. Талантливый Василий Егорович, увлекавшийся живописью, к сожалению, рано ушел из жизни …

Воспоминания сотрудников компании «Восток-Сибпромтранс» войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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