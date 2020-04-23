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Сегодня вы прочитаете письмо Краевой Людмилы Николаевны. Она много лет работала в отделе кадров компании «В-Сибпромтранс». Хороший сотрудник и интересный человек. Это видно и по письму. Рассказывая о своих родителях, Людмила Николаевна провела большую работу, написала статью как настоящий журналист, с выдержками из воспоминаний отца, фактами и цифрами из краевого архива.

Назвала они свои воспоминания «Пришел солдат с войны»

«В своих письмах к друзьям Виктор Астафьев признавался: «…А писать о войне я всякий раз боюсь. Как писать о войне… я робею, набираюсь духу, все выверяю, как бы чего не забыть, где бы не соврать, не слукавить...». Так и мне написать свои воспоминания о войне, про которую рассказывал мне мой отец. Рассказывал он очень редко, какими-то отдельными эпизодами, и всегда плакал. Слезы текли по его лицу, дыхание становилось учащенным, казалось, что он проживает весь кошмар вновь и вновь.

Моему папе, Поцейко Николаю Георгиевичу, 20 мая 1941 года исполнилось 19 лет. А через месяц - война. Как и все мальчишки, он тоже рвался на фронт. 18 декабря 1941 года его призвали в ряды Красной Армии из Б-Муртинского района Красноярского края. Прибыв в часть 5 января 1942 года, он принял военную присягу в 1054 артиллерийском полку (потом из истории я узнала страшные события, случившиеся с этим подразделением, названным «Забытый полк» - прим. автора). Прошел ускоренную учебную подготовку где-то под Новосибирском, став «специалистом телефонных станций-телефонист». И на фронт в самое пекло!

Из воспоминаний отца: « …Приближаясь к фронту, мы молодые парни, видели, как везли в вагонах убитых людей. Нам было страшно, сидели молча, и каждый из нас думал: мы отомстим фашистам за гибель наших людей…»

1942 год был самым тяжелым для нашей страны. Немцы стремительно наступали. Шли ожесточенные бои под Харьковом, Воронежом (отец там был – прим. автора) и другим направлениям.

Из воспоминания отца: «…Измотанные, раненные и голодные, мы долго блуждали по лесу. При очередном обстреле, ранило мою любимую лошадь. Избавив от мучений, решили ее добить. Я не мог на это смотреть. Убежал. Когда вернулся, уже варили суп. Накормили всех. Я не смог есть. Это было ужасно, но надо было кормить военных, как-то облегчить учесть раненых солдат». Помню, как я пошел с солдатами закапывать комсомольские билеты в лесу. Только мы закопали комсомольские билеты, такое началось!!! Казалось, что все смешалось, земля, деревья, люди».

В районе города Б-Городище его полк попал в окружение – это был июль 1942 года.

Из воспоминания отца: «…Когда меня с товарищем отправили восстановить связь, была бомбежка. Товарища убило, а меня так шарахнуло! Когда я очнулся, надо мной стояли фашисты с автоматами и тыкали. «Вставай!», - кричали они. У меня сильно гудело в ушах, текла кровь. Я не понял, сколько пролежал без памяти. Только понял, что попал в плен. Нас долго гнали пешком, потом везли на поезде. По дороге много солдат умирало, их выбрасывали. Весь полк попал в плен вместе с руководящим составом».

Из краевого государственного архива: « …В плену находился с июля 1942 года по апрель 1945 года, сначала в г. Ровно, затем на территории Германии (лагерь №301,318). Работал на шахтах Верхняя Силезия».

Из воспоминания отца: «…В лагерях нас избивали, кормили очень плохо. В какой-то определенный день давали отравленную еду, проходил слушок, что есть нельзя. Солдаты не могли терпеть - ели, потом умирали. Я не ел. Терпел. Говорил себе: «Я – сибиряк, я сильный, я выдержу!» Оставшиеся в живых работали и работали!

Из исторических данных: «…В лагере Шталанг №318 работало 200 тыс. советских военнопленных. 170 тыс. работали в рудниках Верхняя Силезия. Верхняя Силезия № 318 и № 344 стали местом для уничтожения русских военнопленных. Погибло 120 тыс. человек».

Из краевого государственного архива: «…Освобожден союзными войсками в апреле 1945 года. Прошел государственную проверку и в июне 1945 года был передан советскому командованию. Зачислен в 181 артиллерийский полк».

Из исторических данных: «…Точно установлено, что из немецкого плена вернулось 1 836 562 человека:

- 1 000 000 человек отправлены для прохождения военной службы;

- 600 000 направлено для работы в промышленности;

- более 200 000 человек - в лагеря НКВД, как скомпрометированных себя в плену».

Из воспоминаний отца во время службы после войны: «…Первый раз закурил 9 мая 1945 года, в день Победы - радости не было предела, что остался жив! Скоро домой. Когда проходил службу в Польше, спас девушку, над которой хотели надругаться какие-то люди. Польская семья меня встретила, как спасителя и героя. Сфотографировались на память. Фото привез домой, но не сохранил».

Часто отец вспоминал города Будапешт, Мюнхен, но ничего не рассказывал, может, нельзя было. Уволен в запас 29 ноября 1946 года, на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР. Награжден медалями и орденом «Отечественной войны 2 степени». Умер мой папа в 1996 году, ему было 74 года. Умирая, произнес три слова: «Родина, комбат, Любочка (жена, с которой прожил почти 45 лет – прим. автора)».

Моя мама, Столяр (Поцейко) Любовь. В возрасте 14 лет работала в тылу. В 1948 году, Указом Президиума Верховного Совета от 6 июля 1945 года, награждена медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах. Я очень горжусь своими родителями! Вечная память!»

Продолжение следует…

Эти воспоминания войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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