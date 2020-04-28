Блокадный деликатес - студень из кишок

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Сегодня вы прочитаете воспоминания Ермаковой Лидии Александровны – ветерана Назаровского филиала АО «В-Сибпромтранс», которая работала приемосдатчиком груза и багажа с 1977 года. Лидия Александровна сохранила воспоминания своей свекрови, ребенком пережившей блокаду.

«Моя свекровь Борисова Валентина Георгиевна в конце 1940 года вместе со своим отцом и младшим братом переехала в Ленинград к сестре мамы. Сама мама должна была приехать весной 1941 года. Отец устроился работать на завод …

Война застала в Ленинграде. По словам свекрови в первую волну эвакуации они не попали. Хотя отцу полагалась отдельная двухкомнатная квартира, дети остались жить вместе с тетей, ведь отец ушел на фронт. У тети, Елены Марковны, было двое своих детей и нас двое. Пока она работала на заводе, за нами присматривала соседка.

Завод находился далеко, транспорта не было. Поэтому и ночевали работники прямо на территории. Домой приезжали через пять дней. Раз в десять дней мы получали хлеб и сахар. В первое время блокады даже отоваривали макаронами и яичным порошком. А перед второй эвакуацией продукты питания уже выдавались нерегулярно. Вместо мяса раз в месяц мы получали студень из кишок. Но даже из этого взрослые умудрялись готовить вкусные, как нам тогда казалось, обеды.

Помню, когда возвращались с пункта раздачи хлеба, на улице упал мужчина. Патруль, стоявший в очереди, оттащил его к бордюру. Соседка тогда сказала: не дождался…

Зимой 1941 года во время налета разбомбили и наш дом. В это время мы как раз вместе с соседкой отоваривали карточки. Чтобы детям не сидеть в подвалах, патруль забрал нас в здание больницы. Детей старались размещать в помещениях с буржуйками. Спали голова к голове - так было теплее.

Когда войска смогли прорвать блокаду, машины которые везли продовольствие в город, на обратном пути забирали детей. Помню нашего водителя, мужчину лет 50-ти. На улице холод. А он снял с себя фуфайку и завернул туда бутерброды, чтобы они были теплыми. И когда нас посадили в машину, он передал еду девушке из санчасти. Она отщипывала по маленькому кусочку и по очереди передавала нам.

К сожалению, мой сводный брат умер уже после эвакуации - сильное истощение. После эвакуации мы попали в детский приют. Отец вернулся с фронта весной 1945 года с ранением в ногу.

А маму мы больше так и не видели…».

Часть воспоминаний сотрудников компании «В-Сибпромтранс» войдут в праздничный номер «Комсомолки», посвященный 75-летию Победы, за 6 мая 2020 года.

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