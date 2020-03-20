Коронавирус в Красноярске, новости 20 марта 2020 года: все, что известно о ситуации, на эту минуту

Первый заразившийся коронавирусом Красноярец находится в БСМП в отдельном боксе. Молодой человек провел неделю в Австрии, в стране. Не кашлял, не температурил, благополучно прошел двойную проверку в аэропорту. Потом поступил сознательно: на другой день не пошел на работу, а сообщил о себе медикам и эпидемиологам. После того, как опасения подтвердились, Евгений записал видеообращение к красноярцам. Призвал последовать его примеру – не прятаться, чтобы не подвергать опасности своих близких.

На 20 марта зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусом в Красноярске. Итого, 4 зараженных.

- По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции (Австрия и Германия). Результаты подтверждены в установленном порядке, состояние удовлетворительное, находятся в полной изоляции и не представляют опасности для окружающих, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Роспотребнадзоре.

Также эпидемиологи определили количество людей, с которыми контактировали зараженные, - они под наблюдением. Добавим, что на самоизоляции находятся в данный момент 483 человека - карантин у них длится 14 дней, как и полагается по правилам. Также в Красноярском крае обследование на коронавирус прошли 1 520 человек. Заболевание у них исключено.

В регионе работает «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции, тел.: 8 800 100 56 53.

Отмена массовых мероприятий

16 марта, губернатором региона был подписан документ, который официально закрепляет отмену всех массовых мероприятий. Поэтому на данный момент в Красноярске отменены (и перенесены) крупные концерты и выставки, не работают театры.

Вузы, колледжи и техникумы Красноярска переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 марта, губернатор края Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности жителей края. В первую очередь это касается краевого центра и городов, где идет постоянное массовое перемещение жителей. Но и в сельской местности, куда приезжие заглядывают редко, также стоит взять информацию во внимание.

Дано указание министерству образования: с 15 марта по 31 марта организовать каникулы для школьников. Те образовательные учреждения, которые работают по программам профессионального обучения – вузы, колледжи, техникумы, будут переведены на электронный или дистанционный режим обучения.

Доставка еды, если вы на карантине (подробнее)

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- Мы привезем вам любой заказ по любому указанному вами адресу. До дверей квартиры. Наш курьер передаст вам заказ из рук в руки. Расчет любой, хотите – наличными. У нас нет особых распоряжений на этот счет.

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«Али-баба»:

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«Деливери-клаб»:

- Вы сами может выбрать способ доставки: контактный или бесконтактный. Если вы опасаетесь контакта с курьером, делаете пометку на сайте, делаете безналичный расчет. Тогда мы доставим заказ к дверям квартиры и сообщим об этом по телефону.

Общественный транспорт

Еще несколько дней назад перевозчиков обязали начать обработку салонов общественного транспорта дезинфицирующими средствами. Такие меры принимают городские власти для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Красноярске.

Дезинфицируют сидения, ручки и поручниФото: Мария ЛЕНЦ

Краевой суд закрыт на карантин, но...

Но закрыть суд полностью невозможно, есть категория дел, которая требует безотлагательного рассмотрения. К таким относятся дела об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие. Также будут рассматриваться дела в порядке приказного, упрощенного производства. Если будет такая техническая возможность, дела могут рассматривать и по видеоконференц-связи.

В аэропорту

В аэропорту Красноярск все сотрудники, взаимодействующие с пассажирами, используют маски или респираторы, одноразовые перчатки. Специалисты служб наземного и технического обслуживания воздушных судов работают в защитных костюмах. Для пассажиров и гостей во всех зонах терминалов сейчас устанавливаются устройства с антисептическими средствами для дезинфекции рук, а частота санитарных обработок мест общественного пользования (туалетов, лифтов, эскалаторов, сидений для пассажиров и лестничных пролетов) увеличена, проводится не реже чем один раз в 2 - 3 часа.

Фото: пресс-служба аэропорта Красноярск

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- Я бы хотел сделать обращение к красноярцам в связи с ситуацией, которая у нас складывается с эпидемией коронавируса. Как вы знаете, 28 января мною был принят комплексный план по ее предотвращению на территории края. Должен сказать, все составляющие плана выполнены, и на хорошем уровне (Подробности).

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