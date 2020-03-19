Коронавирус в Красноярске, новости на 18.00 19 марта 2020 года: все, что известно о ситуации, на эту минуту

Первый заразившийся коронавирусом Красноярец (это подтверждено официально) находится в БСМП в отдельном боксе. Молодой человек провел неделю в Австрии, в стране. Не кашлял, не температурил, благополучно прошел двойную проверку в аэропорту. Потом поступил сознательно: на другой день не пошел на работу, а сообщил о себе медикам и эпидемиологам. После того, как опасения подтвердились, Евгений записал видеообращение к красноярцам. Призвал последовать его примеру – не прятаться, чтобы не подвергать опасности своих близких.

На 19 марта это единственный официальный случай заражения коронавирусом в Красноярске. Но есть еще 4 человека, у который вполне вероятно, что подтвердится диагноз. Анализы отправлены в лабораторию «Вектор» в Новосибирск.

Отмена массовых мероприятий

16 марта, губернатором региона был подписан документ, который официально закрепляет отмену всех массовых мероприятий. Поэтому на данный момент в Красноярске отменены (и перенесены) крупные концерты и выставки, не работают театры.

510 человек находятся на карантине по коронавирусу

В Красноярском крае выросло количество людей, помещенных на карантин по коронавирусу, сообщает региональный Роспотренадзор. Еще пару дней назад в карантине находились 390 человек, сейчас – 510. Больше на 120 человек. Все они, по данным ведомства, прибыли из стран неблагополучных в плане распространения смертоносного вируса 2019-nCoV. В случае плохого самочувствия людей обследуют, направляя анализы в сертифицированную лабораторию.

Вузы, колледжи и техникумы Красноярска переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

16 марта, губернатор края Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности жителей края. В первую очередь это касается краевого центра и городов, где идет постоянное массовое перемещение жителей. Но и в сельской местности, куда приезжие заглядывают редко, также стоит взять информацию во внимание.

Дано указание министерству образования: с 15 марта по 31 марта организовать каникулы для школьников. Те образовательные учреждения, которые работают по программам профессионального обучения – вузы, колледжи, техникумы, будут переведены на электронный или дистанционный режим обучения.

Общественный транспорт

Еще несколько дней назад перевозчиков обязали начать обработку салонов общественного транспорта дезинфицирующими средствами. Такие меры принимают городские власти для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Красноярске.

Дезинфицируют сидения, ручки и поручниФото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту

В аэропорту Красноярск все сотрудники, взаимодействующие с пассажирами, используют маски или респираторы, одноразовые перчатки. Специалисты служб наземного и технического обслуживания воздушных судов работают в защитных костюмах. Для пассажиров и гостей во всех зонах терминалов сейчас устанавливаются устройства с антисептическими средствами для дезинфекции рук, а частота санитарных обработок мест общественного пользования (туалетов, лифтов, эскалаторов, сидений для пассажиров и лестничных пролетов) увеличена, проводится не реже чем один раз в 2 - 3 часа.

Фото: пресс-служба аэропорта Красноярск

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Губернатор подтвердил еще три новых случая коронавируса в Красноярске

Пока предварительно, но вероятность коронавируса высока. Губернатор Александр Усс предварительно подтвердил три новых случая коронавируса в Красноярске. Об этом он сообщил в ходе брифинга, который прошел сегодня, 18 марта. Вот что рассказал СМИ глава региона:

- Я бы хотел сделать обращение к красноярцам в связи с ситуацией, которая у нас складывается с эпидемией коронавируса. Как вы знаете, 28 января мною был принят комплексный план по ее предотвращению на территории края. Должен сказать, все составляющие плана выполнены, и на хорошем уровне (Подробности).

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