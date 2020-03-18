2020-03-18T11:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор подтвердил еще три новых случая коронавируса в Красноярске

Пока предварительно, но вероятность коронавируса высока
Ася ЖУКОВА
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Губернатор подтвердил еще три новых случая коронавируса в Красноярске.Губернатор подтвердил еще три новых случая коронавируса в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Губернатор Александр Усс предварительно подтвердил три новых случая коронавируса в Красноярске. Об этом он сообщил в ходе брифинга, который прошел сегодня, 18 марта.

Вот что рассказал СМИ глава региона:

- Я бы хотел сделать обращение к красноярцам в связи с ситуацией, которая у нас складывается с эпидемией коронавируса. Как вы знаете, 28 января мною был принят комплексный план по ее предотвращению на территории края. Должен сказать, все составляющие плана выполнены, и на хорошем уровне. Укреплена материально-техническая база наших медицинских учреждений, обучен и дополнительно проинструктирован персонал, который может работать в случае вспышки заболевания. Проверено больше тысячи земляков на предмет наличия/отсутствия инфекции.

С реальной угрозой мы столкнулись в прошлый выходные. У нас на сегодняшний день выявлен один достоверный случай заболевания среди красноярцев. И трое находятся под подозрением, есть высокая вероятность того, что диагноз у них подтвердится.

Порядка 360 человек находятся под наблюдением по месту жительства. Наблюдают представители поликлиник, есть надежда, и она обоснована, что большинство этих людей (а, может быть, и все) будут признаны здоровыми.

Я хочу подчеркнуть одно известное, но принципиально важное обстоятельство. Оно заключается в том, что сегодня в мире нет медицинских средств, которые бы обеспечивали бы сдерживание этой инфекции. Поэтому ключ к решению проблемы, локализации, находится не в руках медиков или власти. А в наших с вами руках - как граждан. Только сократив контакты друг с другом, мы можем свести к минимуму возможность передачи инфекции от больных к здоровым. Именно на это был направлен указ, который я подписал в понедельник, 16 марта. Он связан с введением особого режима в работе наших дошкольных учреждений, общеобразовательные учреждения (школы и университеты) переходят на дистанционные формы обучения. Такого же плана рекомендации связаны с проведением массовых мероприятий. Большинство из них отменяются либо их количество резко уменьшается. С такими же рекомендациями я обратился к руководителям предприятий всех форм собственности. Они заключаются в следующем: уменьшить количество персонала на рабочих местах до того уровня, который является минимально достаточным, оказать содействие всем работникам в получении отпусков для того, чтобы эти дни, а, может быть, и месяцы, они были рядом с родными.

Я хочу обратиться ко всем красноярцам. Ситуация подконтрольна, но тем не менее расслабляться и проявлять беспечность нельзя. Необходимо воздержаться от посещения массовых мероприятий, использовать все доступные средства гигиены, обеззараживания.

Тем, кто планирует отпуск, советовал бы еще и еще раз подумать, правильно ли вы поступаете, уезжая за границу. Поскольку абсолютное большинство случаев заражения на территории России являются «завозными». Не нужно подвергать дополнительному риску здоровье свое, близких и окружающих.

В проблемной зоне, по понятным причинам, находятся пожилые красноярцы. В связи с тем, что у них здоровье уже не такое, как у молодых. Поэтому я обращаюсь с просьбой к их родным, представителям соцслужб сделать все для того, чтобы они могли приобретать продукты, лекарства, решать любые проблемы, не выходя из дома, с минимальными контактами в отношении незнакомых людей.

Мы будем тщательно наблюдать за ситуацией, вводить дополнительные ограничения, если это потребуется. Прошу всех отнестись к этому с пониманием. Сегодня ситуация такова, что только за счет солидарности, максимальной ответственности всех и каждого мы с можем с минимальными потерями и сложностями пройти этот неоднозначный период. Мы будем делать для этого все возможное, и я уверен, у нас получится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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