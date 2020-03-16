Вузы, колледжи и техникумы Красноярска переводят на дистанционное обучение из-за коронавируса

В понедельник, 16 марта, губернатор края Александр Усс подписал документ о дополнительных мерах по обеспечению безопасности жителей края. В первую очередь это касается краевого центра и городов, где идет постоянное массовое перемещение жителей. Но и в сельской местности, куда приезжие заглядывают редко, также стоит взять информацию во внимание. Речь идет об образовательных учреждениях.

Заместитель председателя правительства Красноярского края Алексей Подкорытов о ситуации с коронавирусом в Красноярске:

- Дано указание министерству образования: с 15 марта по 31 марта организовать каникулы для школьников. Те образовательные учреждения, которые работают по программам профессионального обучения – вузы, колледжи, техникумы, будут переведены на электронный или дистанционный режим обучения.

Каникулы для школьников начались немного раньше. Педагоги, особенно те, кто готовит выпускные 9 и 11 классы к сдаче экзаменов, переживают за своих учеников – успеют ли те подготовиться, ведь сейчас каждый день на счету. В этом случае также можно договориться и устроить дистанционные занятия. Организационные моменты решит руководство школ.

Что касается детских садов:

- Дети – та категория, которая меньше всего подвержена заражению коронавирусом. Поэтому будем действовать последовательно. То есть сначала школьники и студенты, потом будем смотреть по ситуации с дошкольными образовательными учреждениями, - рассказал Алексей Подкорытов.

Однако если родители опасаются за своих детей и у них есть возможность оставить их с родственниками, например, бабушками, это решается в индивидуальном порядке с руководством детских садов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В аэропорту Красноярск все сотрудники, взаимодействующие с пассажирами, используют маски или респираторы, одноразовые перчатки. Специалисты служб наземного и технического обслуживания воздушных судов работают в защитных костюмах. Для пассажиров и гостей во всех зонах терминалов сейчас устанавливаются устройства с антисептическими средствами для дезинфекции рук, а частота санитарных обработок мест общественного пользования (туалетов, лифтов, эскалаторов, сидений для пассажиров и лестничных пролетов) увеличена, проводится не реже чем один раз в 2 - 3 часа. На всех грузовые бортах, которые прибывают из очагов распространения коронавируса (Китай, Италия, Бельгия и др.), проводится дезинфекция.

Фото: пресс-служба аэропорта Красноярск

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