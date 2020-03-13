Туроператор отказывается возвращать красноярцам путевки в страны с коронавирусом

13 Март 2020 2020-03-13T08:24:45+03:00

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Туроператор «Русь-Тур» отказывается возвращать красноярцам (и не только красноярцам, а вообще всем своим клиентам) путевки в страны, где распространен коронавирус. Клиенты массово жалуются на нарушение своих прав в Роспотребнадзор.

В пресс-службе ведомства рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что на интернет-сайте Ростуризма www.russiatourism.ru опубликованы рекомендации: воздержаться российским гражданам от поездок в такие страны, как Китай, Италию, Южную Корею, Иран. Следовательно, те, кто планировал поездку и приобрел билеты, могут вернуть их назад и получить деньги.

Есть соответствующая статья в ФЗ «Об основах туристкой деятельности в Российской Федерации»: если в месте пребывания российского туриста существует угроза безопасности, он вправе требовать расторжения договора. Туроператор, таким образом, нарушает законные права клиентов. Роспотребнадзор готовит коллективный иск для обращения в суд.

КОНКРЕТНО: куда обратиться туристам за защитой своих прав

- Заполнить форму заявления на сайте, вместе с копиями документов на приобретение турпутевки направить его по почте в Управление: 660049, Красноярск, улица Каратанова, 21

- Через официальный сайт: www.24.rospotrebnadzor.ru, заполнив специальную форму в разделе«Прием обращений граждан, общественных объединений и других юридических лиц» (нужна обязательная авторизация в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

- По телефонам горячей линии: (391) 226-89-50 в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов.

- Личный прием каждый вторник с 9:00 до 10: часов, в пятницу до 12:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU