«Симптомов не было, оказалось – коронавирус»: первый больной в Красноярске записал видеообращение

Первый красноярец, заразившийся коронавирусом, записал видео из палаты больницы скорой медицинской помощи, где сейчас находится.

Напомним, первый случай заражения в крае был выявлен в понедельник, 16 марта. У жителя Красноярска, который вернулся из поездки в Австрию, экспресс-тест показал наличие 2019-nCoV. В тот же день руководство ресторана La Famille сообщило о карантине своего шеф-повара Евгения Евдокимова. На следующий день вирусологи научного центра «Вектор» (Новосибирск) официально подтвердили диагноз.

lilikrsk Первый больной короновирусом красноярец записал видеообращение

Сообщение ресторана. Фото: La Famille.

По словам коллег, вернувшись из поездки 15 марта, мужчина не вышел на работу, сразу же попал в карантин. Он находится в полной изоляции, самочувствие нормальное, определен круг людей, с которыми контактировал пациент, все они проходят проверку.

Сразу после прилета красноярец попал в карантин.Фото: Мария ЛЕНЦ

А сегодня Евгений выпустил видеобращение. Чтобы снять вопросы, решил сообщить все, как есть. Вот его рассказ:

- Друзья, всем привет! У меня все хорошо. Чувствую себя отлично, нет никаких симптомов, насморка, кашля и так далее. Я под контролем врачей, они выполняют свою работу, я считаю, профессионально, классно. У нас в России самые лучшие врачи. Доверяйте им, доверяйте нашим спецслужбам, они делают свою работу. Им можно помогать в этом, потому что сейчас тоже тяжело.

Я прилетел из одной из стран Евросоюза и решил пройти обследование, чтобы не подвергать своих близких и других людей опасности. И вам советую сделать тоже самое, потому что вы можете быть здоровы, но можете переносить этот вирус. Так что буду вас информировать о своем самочувствии. В данный момент у меня все хорошо – доверяйте нашим врачам!

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