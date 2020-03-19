Коронавирус в Красноярске: в городе массово дезинфицируют общественный транспорт

Еще несколько дней назад перевозчиков обязали начать обработку салонов общественного транспорта дезинфицирующими средствами. Такие меры принимают городские власти для того, чтобы не допустить распространения коронавируса в Красноярске.

Средство для дезинфекцииФото: Мария ЛЕНЦ

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в департаменте городского транспорта, дезинфекция проходит в ежедневном режиме при заезде в гараж.

Протирают все открытые панелиФото: Мария ЛЕНЦ

Тем не менее в четверг, 19 марта, чиновники проверили, как идет процесс. Кондукторы обрабатывают специальным дезинфицирующим составом поручни, боковые панели в салоне, ручки сидений – с помощью распылителя.

Транспорт моют ежедневно при заезде в гаражФото: Мария ЛЕНЦ

- Кондукторы на конечных остановках протирают поручни и открытые поверхности. Часть троллейбусов работает в две смены, их обрабатывают дважды – на пересменке и в гараже, - пояснила пресс-секретарь департамента городского транспорта Кристина Борисенко.

Дезинфицируют сидения, ручки и поручниФото: Мария ЛЕНЦ

Добавим, что горожане сообщают, что многие кондукторы стали использовать тонкие резиновые перчатки при работе и, конечно, маски. Чиновники говорят, что проверять помывку подвижного состава будут в ежедневном режиме – и на «конечках», и в гаражах.

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