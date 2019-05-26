Дмитрий упал первым, Артем прошел еще 120 метров: как погибли пропавшие в Приисковом туристы

Даже болотоходу эта дорога едва поддается: снег, вода, грязь, ухабы, поваленные деревья, приходится все время выходить из машины, чтобы что-то отпиливать. Вместе со спасателями мы едем на место, где нашли тела двоих (не троих – эта информация не подтвердилась) пропавших туристов – Артема Сергеева (нашли 24 мая) и Дмитрия Егорова (25-го).

(Подробности истории – здесь: 24 ноября прошлого года четверо туристов, несмотря на надвигающийся шторм, уехали кататься на снегоходах и пропали. Спустя почти три недели нашли брошенные снегоходы и укрытие, в котором они пережидали бурю. А самих людей – нет. 18 декабря поиски отложили до весны и возобновили в мае).

Команда 15 человек, 4 волонтёра, спасатели и я. Немецкая овчарка Зара специально натаскана искать трупы, которые долго пролежали.Фото: Ася ЖУКОВА

В воскресенье, 26-го, на поиски вышли 15 человек, из них 4 волонтера, спасатели. Плюс мы - журналисты «КП». С нами немецкая овчарка Зара, она натаскана искать погибших. Но сегодня увы, окажется бесполезной – по местам, где накануне обнаружены тела и предстоит продолжать поиск, прошел медведь. Истоптал все вокруг, ел снег в ямах, откуда накануне достали погибших. В таких местах собака «не работает». Вообще, медведей здесь немеряно. Накануне спасателей сопровождали егеря и полиция. В воскресенье их почему-то не было (говорят – выходной). По рации перекликаемся: «здесь следы, кажется, медведица с медвежатами». «Здесь тоже, совсем свежие», и - «давайте не расходиться!». К вечеру приняли решение – без егерей и полиции больше на поиски не выходить. Слишком опасно.

Едем на место. Дорога - грязь, снег, ухабы, поваленные деревья. Приходится выходить, что-то отпиливать.Фото: Ася ЖУКОВА

После первых часов участия в поисках закрадывается крамольная мысль: а нужно ли сейчас мучить людей? Или все-таки подождать, пока все окончательно растает? Условия работы, прямо скажем, адовы. Ручьи, бурелом, и снег, который где-то сошел, а где-то лежит под три метра. В некоторых местах он настолько глубокий, что будешь ходить там, где тело, и не узнаешь. Один из волонтеров так и сказал – в прошлом году дважды проходил по тому месту, где лежало тело Сергеева.

Поиски

Основное, прямо скажем, единственное «вооружение» у спасателей – щупы. Они раскладываются до трех метров. Чтобы вы понимали, что это за работа: только начнет беспокоиться собака, вернется на одно и то же место, поисковики проверяют участок. Попадется подозрительный холм, бугорок – тоже. Так, рядом с Дмитрием Егоровым спасатели прокопали еще одну, трехметровую яму – щуп наткнулся на что-то подвижное. Оказалось, это всего лишь ветка дерева, которая под щупом ходила туда-сюда.

Планируем идти наверх. По мысли спасателей, ребята решили пойти на рывок. И не рассчитали силы. Убила погода.Фото: Ася ЖУКОВА

Но первые два тела нашли только благодаря оттепели: из-под снега показалась куртка Артема. В тот день больше никого не нашли.

Артем СергеевФото: соцсети

А на следующий, когда растаяло еще сильнее, увидели торчащую из-под снега руку Егорова.

Заранее просим прощения вот за такую иллюстрацию: рисовали уже наспех, сегодня ночью в гостинице, на клочке бумаги, но без нее не понятно.

Сверху: схема движения ребят по Приисковому. Снизу: гора Арарат, где были найдены телаФото: Ася ЖУКОВА

Поселок Приисковый, перед ним – гора Большой Арарат, за ним чуть правее – Малый Арарат, левее – гора Семейная. Вдоль Большого Арарата по направлению к поселку течет ручей Известковый. За Большим Араратом – плато, на котором весь день катались туристы.

Снегоходы и убежище обнаружили в прошлом году в ложбине у Большого Арарата в 200 метрах от ручья.

В этом леске нашли Артёма. Тело обезображено, тут был медведь. Лицо не тронул, так и опознали.Фото: Ася ЖУКОВА

А сейчас - тело Артема Сергеева в 417 метрах от этой стоянки - выше и чуть в стороне по склону, тело Димы Егорова – еще выше и в сторону от Артема на расстояние в 120 метров.

Между двумя телами нашли вещи, принадлежащие Артему: шлем и балаклаву (!), ключи от снегохода, четыре перчатки – словно он сбросил и свои, и запасные. Плюс пустую 200-граммовую бутылку из-под коньяка (про бутылку нам не подтвердили спасатели, но эта информация появилась на страничке в соцсети одного из волонтеров-поисковиков).

Шлем Дмитрия нашли рядом с его телом.

След медведя в ямеФото: Ася ЖУКОВА

Гипотеза

Спасатели каждый раз накануне очередного выхода пытаются воссоздать то, что могло произойти с людьми. Им, чтобы определить квадрат поисков, нужна гипотеза. Мы же слушаем их и понимаем: насколько драматично развивались события, и сколько роковых совпадений привело к трагической развязке…

Здесь вчера нашли тело Дмитрия. Это метрах в 120 от Артёма. Его забрали в 8 вечера. Но в яме уже успел побывать медведь, видны следы. Сжевал перчатки, оставленные экспертами. Фото: Ася ЖУКОВА

24 ноября беспечная компания уехала кататься. С собой взяли немного еды, алкоголь, достаточно легко оделись.

- Когда едешь на снегоходе, прикладываешь значительные усилия, вкладываешься физически, - рассказывают поисковики из местных. – Они же были худо одеты, в том смысле, что холодно. Было, правда, термобелье, но это не стопроцентная защита от холода, тем более, в условиях непогоды. Сверху – флисовочки (флисовые кофты, - прим. Ред). Тонкие комбинезоны. Пока катаешься – тепло, а если встанешь – все. Навигатора и спутникового телефона у них с собой не было.

Ручей Известковый. Выше по течению нашли Артёма. Метрах в 400.Фото: Ася ЖУКОВА

Не потому, что они себе этого не могут позволить, просто, судя по всему, такое отношение, как к легкой прогулке. А сотовая связь и в поселке-то не всегда берет, а там ее просто нет.

В Приисковый компания ездит уже несколько лет, останавливаются в одной и той же гостинице, здесь их хорошо знают. Поэтому, когда стало известно о пропаже, искали там, где они катались всегда. Но в день исчезновения, как выяснилось, они отправились по совершенно другому маршруту, - впервые.

Буря

Большой Арарат компания, если «смотреть» от поселка, обогнула слева. Катались в районе ложбин между Араратом и Семейной, а после обеда, обогнув гору, доехали до расположенного за Большим Араратом плато (по тому пути от поселка это примерно 20 километров). Катались по нему, решили напоследок спуститься, и съехали вниз, почти до ручья. Известковый - бурный горный ручей, который не замерзает зимой, но его может сильно припорашивать снегом. Остановились метрах в 150-ти и засобирались обратно, как внезапно поняли: не могут подняться на снегоходах обратно на плато, склон очень крутой…

Снег на горе настолько глубокий, что будешь ходить там, где внизу труп, и не узнаешь. Один из волонтеров так и сказал: я дважды проходил по месту, где нашли одно из тел.Фото: Ася ЖУКОВА

С этого момента и началась цепочка роковых событий (оговоримся еще раз, это пока только гипотеза). Газуя, туристы выжгли все топливо – баки двух снегоходов были сухими, в третьем оставалось литра два-три бензина, как говорят спасатели, «на один плевок»…

Начала резко портиться погода. Здесь это происходит в минуты: только что небо сияет, и вдруг все оно бурлит черными тучами. О шторме тогда накануне предупреждали спасатели, - поэтому из поселка, несмотря на грядущие выходные, выехали практически все отдыхающие. Но не они.

Ветер достиг 25 метров в секунду, началась страшная метель. Попавшие в западню люди начали думать, где спрятаться от бури и переждать ночь...

Идём наверх, туда, по мысли спасателей, могли направиться Александр и Мария.Фото: Ася ЖУКОВА

Убежище

Напилить маленьких пихт было не трудно, с этой задачей явно справились быстро, построив убежище (его, кстати, сегодня разобрали в надежде найти что-то еще из вещей, может быть, спрятанную камеру, но ничего). В этом укрытии, теоретически, они могли продержаться и несколько дней. Пить таяный снег, есть рябину, - посмотрите, - показывали нам спасатели, - ее вокруг полно. Жечь костер - вокруг полно сухостоя, а у них были зажигалки, спички, топорики и пилы. Но в нем люди провели только ночь. Наутро, замерзшие и почти не спавшие, выглянули наружу: пурга не утихла не насколько.

- Они не знали, сколько еще продлится буря. Может, сутки, а может, несколько дней, - предполагают поисковики. – За одну ночь снега намело полтора метра, и он не прекращался.

Ещё раз изучаем убежище, которое построили туристы. Думали, может найдём там их камеру. Ничего. Зато метрах в 20 вверх нашли пилу, с помощью которой они соорудили укрытие.Фото: Ася ЖУКОВА

Видимо, решили идти на прорыв. Думали, что недалеко находятся, да просто переоценили свои силы. И не поняли сразу, насколько все на самом деле серьезно. Почему не жгли снегоходы? Возможно, вначале пожалели технику, рассчитывали потом за ней вернуться. А потом уже просто перестали соображать. Видно, что выходили в спешке. Бросили даже сало в самодельном шалаше, перчатки. Хотя зажги они снегоход - столб черного дыма непременно увидели бы в поселке - до него было километров шесть. Сразу отправились бы на поиски в нужном направлении - ведь тревогу забили еще накануне вечером, было известно, что люди пропали.

Но, но, но…

Развязка

Снег-пухляк, - говорят, такого нигде больше нет, ради него в Приисковый едут туристы со всей страны. Но пройти по нему в обычной обуви даже несколько метров – гиблое дело, проваливаешься не только по пояс, но и по шею.

Александр Заболоцкий. Фото: телеканал «Енисей»

Однако, даже в такой ситуации у туристов был шанс. Буквально в ста метрах от места стоянки проходит дорога, ведущая вдоль ручья к поселку Главстан (до него километра 4). На одном снегоходе кто-то легкий, например, Мария, мог бы пробить путь остальным до дороги. А там – есть шансы на спасение. Но, но, но…

Мария БескостнаяФото: соцсети

Про эту дорогу туристы, скорее всего, не знали, поскольку, повторимся, именно здесь они были в первый раз. И решили пойти вверх и назад по склону горы, чтобы вернуться «по своим следам».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="162" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679849" frameborder="0"></iframe> Поисковая группа о том, как прошел день поисков 28.11.2018. Видео: Иван МЕЛЬНИКОВ.

Самое вероятное предположение - что все четверо вышли одновременно, вместе. Но преодолели не больше пятиста метров. Как мы сначала думали, первыми погибли те, кого нашли ниже – то есть, кто не смог уйти далеко. У спасателей другая версия (говорим снова – чтобы определить квадрат, нужна гипотеза).

Мария и Александр – самые слабые, она просто потому, что женщина, Александр был малоподвижным и много курил – по две пачки в день. Артем был самым молодым и спортивным. Дима чуть послабее Артема физически.

И тогда все наоборот.

Дмитрий Егоров Фото: соцсетиФото: соцсети

Поняв, что вверх идти нереально, люди попытались вернуться. Первыми силы кончились у Маши и Александра. Артем до последнего шел вниз вместе с Димой.

Когда Дмитрий упал (скорее всего, ничком в снег, когда тело нашли, руки и ноги были прямыми), у Артема началась агония… Он сбросил шлем (кстати, все ушли в шлемах, - идти в них очень тяжело, но вероятнее всего, их надели, потому что дул просто бешеный ветер). Допил оставшийся коньяк, бросил бутылку. И из последних сил прошел еще несколько метров…

Вопрос - почему Артем снял не только шлем, но и балаклаву, и перчатки? Либо просто уже ничего не понимал, либо, - есть еще одна версия. Оба, - Артем и Дмитрий, умерли рядом. Но тело Артема Егорова утащил ниже и растерзал медведь, - найденные вещи, которые мы перечислили, были разбросаны примерно в радиусе 20-ти метров. Тело Егорова осталось практически целым, от Артема же почти ничего не осталось. По какой-то причине хищник не тронул голову, лицо. Поэтому его опознали в первый же день…

В понедельник мы со спасателями продолжаем поиски. Снег тает очень быстро, - картина меняется буквально каждый день. К тому же, в воскресенье прошел сильный ливень. Если версия окажется верна, Марию Бескостную и Александра Заболоцкого надо искать выше по склону.

Вот эта гора АраратФото: Ася ЖУКОВА

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