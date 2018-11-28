Поиски в Приисковом: информация о том, что четырех потерявшихся туристов нашли, не подтвердилась

В Приисковом (Хакасия) продолжается поисковая операция: здесь ищут четырех туристов, которые 24 ноября выехали покататься на снегоходах к реке Верхняя Сарала и не вернулись к назначенному времени. Несколько часов назад появилась информация, что людей нашли. Однако пока она не подтвердилась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679849" frameborder="0"></iframe> Поисковая группа о том, как прошел день поисков. Видео: Иван МЕЛЬНИКОВ.

На поиски снегоходчиков поднялись в целом почти 200 человек: «снегобратья» (именно так называют себя любители этого вида спорта) прибыли и из Хакасии, и из близлежащих регионов, чтобы помочь в операции, волонтеры, спасатели и полиция. Осматривали буквально каждый километр вокруг поселка. Спасатели делали облет на вертолете, когда погода позволяла поднять «вертушку». А это, к сожалению, не каждый день поисков происходило.Напомним, трое мужчин из Крсноярского края и одна девушка из Хакасии, отдыхавшие в поселке, выехали из Приискового примерно в 11.00 по местному времени и рассчитывали к вечеру вернуться на базу «Крепость». Но… попали в страшную пургу и сбились с дороги. В ночь с субботы на воскресенье в Хакасии скорость ветра достигала 35 метров в секунду.

Объявление, которые распространяли родственники и друзья потерявшихся туристов

- Сегодня не смогли машину поднять, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в ГУ МЧС по Хакасии. - Над Приисковым и окрестностями стояла низкая туча, и дул очень сильный ветер. Почти десятитонную машину швыряло как щепку, никакой поиск в таких условиях невозможен. Движение на малой высоте при таком ветре - это даже не риск, а откровенный суицид. Вся надежда на наземные силы.

Волонтеры нашли следы людей.

И они не подкачали: нашли снегоходы и небольшую стоянку, где, по всему видно, ночевали потерявшиеся туристы.

Больница в Приисковом.Фото: предоставлено очевидцем

- Следы ребят мы нашли совсем недалеко от Приискового, у горы Арарат километрах в 8, наверное, - говорит Александр, он участвовал в поисках почти с первого дня. – Сначала нашли снегоходы, все три они оставили, и видимо, отправились дальше пешком. Но до этого сделали укрытие из веток и снега, собирали костер. Видимо, какое-то время грелись, а потом отправиись среди пурги искать дорогу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679760" frameborder="0"></iframe> Нашли три снегохода.

Это все, что пока известно к данной минуте.

Метель в Приисковом.

По неподтвержденной пока информации (она есть только в группе в социальной сети, где следили за ходом поисков),известно, что в Приисковый стягивают медиков со всех близлежащих деревень и сел.«Скорые» уже в пути. Однако вот, что говорят сами поисковики:

Заблудившиеся туристы сделали укрытие из веток и снега, собирали костерФото: соцсети

- Мы только сейчас успели добраться до гаража. В горах жесткая метель. Что касается информации, что людей нашли, - это обман. Людей мы не нашли. Мы видели следы, но никаких признаков их присутствия больше найдено не было.

Мощный снегопад с метелью в селе Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии, 25 ноября 2018..

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«Молимся за Дмитрия, Александра, Артемия и Марию», - такие, полные надежды, сообщения появляются сегодня в группах села Приисковое (Орджоникидзевский район Хакасии) в соцсетях. 24 ноября здесь потерялись четыре туриста-снегоходчика. Трое мужчин из Красноярского края и девушка из Хакасии (родственники очень просят не называть фамилии – не всем родным пропавших, особенно пожилого возраста, сообщили о ЧП). (Подробности)