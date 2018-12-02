На восьмой день поисков пропавших в Хакасии туристов спасатели подняли вертолет

Пошли восьмые сутки с момента исчезновения четырех туристов в окрестностях села Приисковый на севере Хакасии. Напомним, что в субботу 24 ноября группа из трех мужчин и одной женщины отправилась кататься на снегоходах отправились кататься на снегоходах в урочище озера Панфиловского и урочища Левая Сарала. Предварительно они разместились в гостинице в поселке Приисковым и сообщили владельцу гостиницу время, когда планируют вернуться. Однако этого не случилось. Туристы в назначенное время не появились и на связь не вышли.

Вероятная причина исчезновения – погодные условия. В тот день бушевала метель при сильном снегопаде. Возможно, туристы просто заблудились в условиях плохой видимости. А когда в снегоходах закончилось топливо, их бросили и направились пешком.

Но, несмотря на то, что окрестности Приискового называют филиалом рая на земле, в непогоду здесь начинается настоящий ад. Вот и на этот раз постоянный ветер, пурга не давали развернуть полноценную спасательную операцию. В течение всех этих дней группы спасателей, полицейских и добровольцев – до 200 человек – прочесывали горную тайгу. К сожалению, пока безуспешно.

Высота снежного покрова местами достигает второго этажа. Фото: соцсети

Поисковики использовали квадрокоптер, но безуспешно. Нужен был вертолет – если бы с самого начала подняли в воздух вертолет, возможно, уже бы получили результаты.

Сам борт несколько дней стоял в полной готовности, заправленный под завязку. В любую минуту он мог вылететь, но мешали пресловутые погодные условия. И вот сегодня, 2 декабря, стало известно, что вертолет спасателей поднялся в воздух и направился в зону поисков. Ждем результатов, надеемся на успех. Работа вертолета запланирована так, чтобы максимально охватить расстояние на которое могли уйти потерявшиеся с учетом того, что там сейчас очень глубокий снег.

Также стало известно, что к поискам подключили экстрасенсов. Одна из родственниц пропавших общалась с монахиней, которая сообщила: пропавшие туристы живы.

В социальных сетях пользователи внимательно следят за ходом спасательной операции и искренне надеются на положительный исход. Всячески поддерживают родственников.

Спасатели планируют сегодня облететь максимум территории. Фото: соцсети

«Утро снова приносит надежды на Чудо. Ждём и верим. Сообщение из Иверского Храма: «Наташенька, дорогая. Вчера разговаривала с монахиней из Дивеева. Она говорит, видит, что живы они. Просила читать Символ Веры 12 раз. Всех, кто может. Она тоже молится. С Богом!»- пишет Светлана Айгишева.

«Я их не знаю, но очень так переживаю за них, начинаю думать каждую мелочь как они там, голодные, замерзли, страшно им, а если медведи, хоть бы были силы у них....и слезы наворачиваться начинают... Пусть найдутся скоро живыми и все с ними хорошо» - переживает Sergeevna.

Кристина Палладий: «Давайте все пожалуйста все Матронушке помолимся. Батюшка сказал просите сила Божья Сильна. Ну пожалуйста кто как может просите. Мы можем каждый быть на их месте. Им ребятам сил и терпения им тяжелее всех сейчас!»

Ирина Гетьман: «Карелия тоже переживает. Надеемся на спасение ребят. Мы вроде бы так далеко от вас, но душа там с вами. И каждую минуту ждем новостей. Я так спать уже не могу, так меня потрясла эта жуткая история. И все вопросы почему??? как так???»

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