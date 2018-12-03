За девять дней поисков осмотрели 338 квадратных километров: поиски туристов в Приисковом не прекращаются

Идет девятый день поисков четырех туристов на севере Хакасии, в окрестностях поселка Приисковый. Напомним, что они пропали в субботу 24 ноября во время прогулки на снегоходах. За это время с земли и воздуха спасатели осмотрели 338 квадратных километров. Погода противилась, как могла.

- На месте происшествия бушевал снежный буран, поэтому авиацию использовать было невозможно. В Приисковый выдвинулась наземная группировка спасателей в составе восьми человек, - рассказывают спасатели. – В воскресенье началась активная поисковая операция, к которой, помимо спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России, примкнули сотрудники полиции и волонтеры из числа местных жителей и неравнодушных туристов-снегоходчиков.

Информация о том, куда направились туристы, была противоречивой. Поэтому отрабатывали любую поступающую информацию. В понедельник 26 ноября прилетел Ми-8 с красноярскими спасателями. В среду 28 ноября в районе горы Арарат обнаружили три снегохода и предположительное место стояли. Это место и стало приоритетным в поисках. И все-таки пока никаких положительных результатов.

У команды, ведущей сейчас спасательную операцию в Приисковом, есть надежда, что туристы не могли далеко уйти от горы Арарат.

- Не имея точного направления движения и средств для ходьбы по глубокому рыхлому снегу, в условиях сильного ветра и практически нулевой видимости, группа не могла уйти далеко от места обнаружения снегоходов. Сейчас все надежды на благополучный исход поисковой операции связаны с обнаружением возможного укрытия пропавших туристов, скрытого снежным покровом, - говорят в МЧС.

Сейчас в районе Приискового работают 31 спасатель, 10 сотрудников полиции и более 20 волонтеров-добровольцев.

«Комсомольская правда»-Красноярск готовит подробный отчет от ходе спасательной операции.

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