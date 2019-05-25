2019-05-25T14:37:53+03:00
Происшествия

В Приисковом найдены тела еще двоих пропавших полгода назад туристов

Спасатели все силы бросили в квадрат, где снегоходчики бросили свою технику
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Приисковом найдены тела еще двоих пропавших полгода назад туристов. Фото: пресс-службы МЧСВ Приисковом найдены тела еще двоих пропавших полгода назад туристов. Фото: пресс-службы МЧС
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По неподтвержденным пока официально данным найдены тела еще двух пропавших в ноябре прошлого года туристов. Сообщение появилось в социальной сети, в группе Приискового: «Найдены еще двое. Вчера нашли Артема. Сегодня Дмитрия и еще одного». В хакасском следственном комитете эту информацию не комментируют, но и не опровергают. Сначала нужно связаться со спасателями, чтобы те доложили о результатах своей работы.

Известно, что сегодня с утра все силы спасателей были брошены на обследование того условного квадрата, где накануне обнаружили первого туриста, предположительно, Артема Сергеева. А нашли его приметно в 400 метрах от точки, помеченной на карте крестом. Пользователи социальной сети пишут, что тело сильно пострадало от внешних факторов. Его уже доставили в Абакан, чтобы провести судебно-медицинскую и генетическую экспертизу.

Второй погибший – предположительно Дмитрий Егоров. Кто же третий найденный и кого еще ищут спасатели – надеемся, выяснится в ближайшее время.

Второго погибшего опознали, предположительно это Дмитрий Егоров. Фото: соцсети

Второго погибшего опознали, предположительно это Дмитрий Егоров. Фото: соцсети

Напомним, что трагедия в окрестностях поселка Приисковый, который расположен на севере Хакасии в предгорьях Кузнецкого Алатау, произошла 24 ноября прошлого года. Компания из четырех друзей – трое мужчин из Красноярска и женщина из Саяногорска – приехали на выходные покататься на снегоходах. Хозяин турбазы, где они остановились, утверждает: друзья знали, что погода к вечеру испортится. Но надеялись возвратиться раньше, чем повалит снег. А когда не вернулись, предприниматель набрал МЧС.

Поиски снегоходчиков начали на следующий же день, было задействовано до 200 человек: спасатели, полиция, местные жители-добровольцы. Но мешала переменчивая погода – сильные ветра и мороз. 18 декабря поиски пришлось прекратить – до весны. Группа спасатели вернулась в Приисковый 23 мая и уже на следующий день появились новости.

Карта, где нашли снегоходы. Трех туристов нашли неподалеку от точки, помеченной крестом

Карта, где нашли снегоходы. Трех туристов нашли неподалеку от точки, помеченной крестом

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- Сегодня нашли одного из потерявшихся в ноябре ребят. Нашли Артема. Поиски остальных продолжаются, - такой появился вечером 24 мая в группе Приискового (подробнее).

В Приисковом спустя почти полгода возобновили поиски четверых пропавших туристов

Поиски туристов, пропавших в Приисковом в конце прошлого года, возобновились. Накануне специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда выехали изАбакана на в поселок. Дорога заняла несколько часов, по приезду занялись подготовкой оборудования. Хотя оно, прямо скажем, нехитрое: щупы. Да две служебные собаки в помощь. Снег местами уже сошел, а где не сошел – значительно осел и уплотнился так, что можно пройти на снегоступах. Вообще, делом занимается Следственный комитет - но представителям ведомства пока здесь делать нечего, - пока не найдут тела. Поэтому на месте только МЧС (подробнее).

В Приисковом продолжат искать пропавших осенью туристов!

Вчера 23 мая специалисты Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда выехали из Абакана в Приисковый

21 марта спасатели и представитель следственного комитета побывали в Приисковом. Специалисты оценили состояние снега и решили вернуться в середине апреля. Так и сделали. Перед майскими праздниками специалисты вернулись, но на праздники уехали, так как в республике был объявлен режим повышенной готовности. И вот вчера спасатели снова отправились в Приисковое. Десять человек продолжат поисковую операцию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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