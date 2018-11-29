«Они были здесь сутки назад!» в Приисковом спасательные группы идут по следу пропавших туристов

- Бесконечно благодарим и молимся! Пусть скорее все (и наши ребята, и спасатели) окажутся дома, рядом с родными! – жена пропавшего в Хакасии туриста Наталья Е. не теряет надежду.

Район поисков сократился

Пятые сутки в районе поселка Приисковый (Хакасия) идут поиски снегоходчиков. Напомним, трое мужчин из Красноярского края и женщина из Хакасии заблудились еще 24 ноября. Когда на республику обрушилась снежная буря с ветром в 35 метров в секунду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679760" frameborder="0"></iframe> Нашли три снегохода.

Накануне поисковики обнаружили следы туристов. Лежку, убежище из снега и веток, где они ночевали, и три снегохода. В соцсетях тут же принялись писать, что нашлись и люди – живыми. Однако информация не подтвердилась.

Заблудившиеся туристы сделали укрытие из веток и снега, собирали костерФото: соцсети

Сегодня с восходом операция возобновилась. Спасатели говорят: теперь шансы отыскать людей выросли:

- Значительно сократился район поиска. До этого они велись по всем направлениям вокруг. В противоположном направлении - тоже. А всё потому, что НИКТО не мог дать даже приблизительные ориентиры и относительно малое количество людей прочесывали огромные площади. Туристы не были накрыты лавиной на марше, что дает определенные надежды на то, что раненых среди них не было.

Поиски туристов в Приисковом. .

Снега – по второй этаж

Что происходит на месте сейчас? Нам удалось связаться с главой поселка Татьяной Смаль. И вот что она рассказала:

- Работает группа МЧС и волонтеры. Вчера был ложный вызов (в сети появилась информация, что туристов нашли. – прим.ред.)., «скорые» оказались наготове. Но увы…

Утром операция продолжилась. Поиски ведут спасатели из Красноярска и Абакана, волонтеры. Утром мело, в горах было аж темно. А потом погода установилась тихая – на удивление. Все проЯснилось. Завтра, по прогнозу, сильный ветер. Вертолета нет. Вчера говорили, что должен вылететь, но повторюсь, темно было: с воздуха ничего бы не увидели. Надеемся, сегодня вылетит.

Главное, этот участок недалеко от поселка. Километров, может, 7. Но, если туристы сбились с пути, не понимают, где находятся, как они сориентируются, куда идти. Снегоходы оставили, шалашик смастерили из еловых веток. Поселок рядом, но снег такой… У нас в населенном пункте – уже по второй этаж. А в лесу-то тем более. Еще мело сильно в те дни. Но ребята молодые. Надеемся, хватит сил, продержатся.

Здесь нет ярко выраженных вершин и долин, за которые можно зацепиться взглядом и запомнить их. Горы все одинаково округлыеФото: Александр СИВИРИН

Завтра страшная метель

По словам владельца гостиницы, где остановились пропавшие снегоходчики Анатолия Картузова, задача поисковиков – уложиться за день. (Когда ребята не вернулиь на базу, он первым забил тревогу, активно участвует в поисках).

- Погода отличная, ищем, - делится мужчина. – Человек сорок с лишним пешком пошли – на ратраках я их добросил. Идут веером – на лыжах, снегоступах. Пацаны на снегоходах, человек 60, тоже снизу прочесывают. Конечно, сейчас бы вертолет, но…

«Борт» почему-то не поднимают. Сверху чиновникам, видать, виднее. С вертолетом нервотрепка происходит на протяжении четырех дней. Погода ясная, тишина. А они думают – отправлять или не отправлять, смотрят какой-то свой прогноз.

Люди из сил выбиваются, стараются. Никто не понимает, где вертолет?! Такая погода здесь большая редкость. Идеальная, подобная была два дня назад. Тогда вертолет пришел… в пятом часу вечера, и пилот сказал: у тебя 30 минут – темнеет. Пустили два вертолета под вечер, ничего не успели сделать, улетели. А весь день простояла хорошая погода.

Сегодня обещают такую же. А уже завтра будет страшная метель. Если не найдем, то все. Родственникам уже не знаю, что говорить. Они тоже в шоке.

После того, как снегоходя нашли, квадрат поисков сузился. Если вертолет прилетит, мы прочешем все за 20 минут – полчаса. Просто там скалы, бок горы, на снегоходах невозможно. И на лыжах, на снегоступах ребята ползут пешком.

Квадрат этот находится в 6-8 километрах от поселка, если напрямую брать. Но там же горы, ущелья, так просто туда не попадешь, вокруг надо, это километров 15. То есть ребята, получается, сделали крюк, километров 15. А, когда поехали обратно, заблудились. Не в тот лог свернули, когда возвращались, видать, по темноте.

Вчера к ночи мы поймали след пропавших, по которому сейчас и пошли. Сутки до этого примерно они ползли вверх в гору. Думаю, пока шансы есть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679849" frameborder="0"></iframe> Поисковая группа о том, как прошел день поисков 28.11.2018. Видео: Иван МЕЛЬНИКОВ.

Но, если сегодня не найдем. Завтра метель страшная. Перед ней всегда бывает затишье. Там уже, сами понимаете, никакой вертолет не поднимешь.

Успеть, пока не стемнеет

Как пояснили нам в отделе ГО и ЧС администрации Орджоникидзевского района Хакасии, с утра от МЧС работают 20 человек, , это наземная группа, плюс 6 снегоходов:

- Что касается вертолета, в 12 часов он должен был вылететь. Но, сами понимаете, все зависит от погодных условий. Пока там ветер и облачность.

В пресс-службе МЧС по республики Хакасия уточнили:

- Вертолет в готовности. Вылет пока не дают, прогноз погоды неутешительный: в горах сильный ветер. Следом еще пришло штормовое предупреждение.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

ВАЖНО

После исчезновения четверых туристов в Хакасии начата доследственная проверка.

- Предварительно установлено, что утром 24 ноября 2018 года группа туристов в количестве четверых человек, среди которых, трое мужчин - жителей Красноярского края 29 и 40 лет и 36-летняя жительница города Саяногорска, выехали на трех снегоходах в район урочища озера Панфиловское и урочища Левая Сарала Орджоникидзевского района Республики Хакасия. В условленное время туристы не вернулись к месту расположения и не вышли на связь. До настоящего времени их местонахождение не установлено.

В рамках доследственной проверки, проводимой одновременно с активными поисковыми мероприятиями, осуществляемыми сотрудниками МЧС, МВД и волонтерами (более 70 человек), будут выясняться все обстоятельства безвестного исчезновения туристов, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Поиски в Приисковом: информация о том, что четырех потерявшихся туристов нашли, не подтвердилась

На поиски снегоходчиков поднялись в целом почти 200 человек: «снегобратья» (именно так называют себя любители этого вида спорта) прибыли и из Хакасии, и из близлежащих регионов, чтобы помочь в операции, волонтеры, спасатели и полиция. Осматривали буквально каждый километр вокруг поселка. (Подробности)

«Нашли снегоходы, людей пока нет»: появились новости из Приискового, где во время пурги пропали четверо туристов

«Молимся за Дмитрия, Александра, Артемия и Марию», - такие, полные надежды, сообщения появляются сегодня в группах села Приисковое (Орджоникидзевский район Хакасии) в соцсетях. 24 ноября здесь потерялись четыре туриста-снегоходчика. Трое мужчин из Красноярского края и девушка из Хакасии (родственники очень просят не называть фамилии – не всем родным пропавших, особенно пожилого возраста, сообщили о ЧП). (Подробности)