«Нашли снегоходы, людей пока нет»: появились новости из Приискового, где во время пурги пропали четверо туристов

«Молимся за Дмитрия, Александра, Артемия и Марию», - такие, полные надежды, сообщения появляются сегодня в группах села Приисковое (Орджоникидзевский район Хакасии) в соцсетях. 24 ноября здесь потерялись четыре туриста-снегоходчика. Трое мужчин из Красноярского края и девушка из Хакасии (родственники очень просят не называть фамилии – не всем родным пропавших, особенно пожилого возраста, сообщили о ЧП).

Мощный снегопад с метелью в селе Приисковое Орджоникидзевского района Хакасии, 25 ноября 2018..

Сообщение спасателям Южно-Сибирского поисково–спасательного отряда МЧС России поступило в субботу вечером от полиции, с которой связался хозяин гостиницы «Крепость» - в ней бронировали номера и остановились туристы.

Сбор добровольцев на поиски потерявшихся снегоходчиковФото: соцсети

Известно, что ребята в тот день отправились покорять склоны в район реки Верхняя Сарала, к охотничьей избушке. Но заблудились в адском шторме, который на минувших выходных накрыл всю Хакасию.

- Они выехали в 11.00 утра и должны были вернуться к 17.00, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Михаил Мырко, начальник отдела ГО и ЧС администрации Орджоникидзевского района Хакасии. – Выехали они вчетвером на трех снегоходах. О том, что погода к вечеру ухудшится, все четверо были предупреждены, но, видимо, рассчитывали вернуться до пурги. В день пропажи в Приисковом было тепло, всего 5-7 градусов мороза. Процентов 70 вероятности, что они сбились с дороги в пурге. Сейчас есть информация, что найдена техника, но всязи с поисковой группой пока нет.

Михаил Мырко, начальник отдела ГО и ЧС администрации Орджоникидзевского района Хакасии 00:00 00:00

Ветер, который к вечеру накрыл всю Хакасию, сибиряки называют «черной пургой». Скорость ветра – 35 метров секунду, снег в такое время буквально стеной застилает все вокруг. В районе поселка также поднялась снежная буря. Видимости практически не было. Оказаться в такое время в горах, оторванным от жилья, - участь, которой не позавидуешь.

Метель в Приисковом.

- Они полностью экипированы, профессиональная экипировка у них. В костюмах, с рюкзаками, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск Анатолий Картузов, владелец гостиницы. – Что у них с собой в рюкзаках – не знаю. Надеюсь, есть лопаты и щупы.

Анатолий, как и почти две сотни людей, без устали ищут туристов. Только волонтеров около сотни. И крупная группировка спасателей и полиции.

Зоны поиска туристовФото: соцсети

- В поисках также участвует 53 человека, 34 единицы техники, вертолеты, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии. - За несколько дней мы осмотрели 170 квадратных километров тайги. Поиски затрудняет плохая погода, не всегда есть возможность поднять вертолет в воздух. Осматриваем предполагаемый квадрат, где они могут быть, охотничьи избушки.

Волонтеры нашли следы людей.

Выручить ребят могло то, что с собой у них – рации, телефон и немного еды, на пару перекусов. Каждую минуту близкие надеются услышать от поисковиков заветные слова: «Нашлись. Живы». И вот лучик надежды, кажется, блеснул – у охотничьей избушки Арарат найдены снегоходы. Именно те, на которых уехали туристы. Однако спасатели говорят, что место это далеко от маршрута, на который они выдвинулись изначально.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679760" frameborder="0"></iframe> Нашли три снегохода.

Татьяна Смаль, глава поселка Приисковый: в горах метет так, что невозможно поднять вертолеты на поиски

Татьяна Смаль, и.о. главы администрации поселка Приисковый 00:00 00:00

- На поиски прилетели два вертолета МЧС, но сегодня возможности искать людей с воздуха нет. Погода у нас сильно ухудшилась, метет, в горах не видно ничего.

Поиски туристов в Приисковом. .

Кроме спасателей, полиции, в поисках участвуют волонтеры. Собраны 19 отрядов по 5 человек в каждом. Мы держим с ними связь, ждем новостей. Родственники двух из пропавших прилетели в поселок, тоже участвуют в поисках, с остальными родными и близкими мы держим связь.

За несколько дней сотрудники МЧС осмотрели 170 квадратных километров тайги. Фото: МЧС по республике Хакасия

Много ли происходит у нас подобных случаев?

В прошлом году, вы знаете, двое туристов погибли под сошедшей лавиной, но больше инцидентов не было.

А в этом году только за ноябрь это уже второй раз, когда разворачивается масштабная поисково-спасательная операция. А прошлой неделе потерялись двое туристов на снегоходах, но их нашли за несколько часов. Сейчас, с субботы ищем четверых человек...

Здесь нет ярко выраженных вершин и долин, за которые можно зацепиться взглядом и запомнить их. Горы все одинаково округлыеФото: Александр СИВИРИН

Иван Горлов, начальник поисково-спасательного подразделения Южно-Сибирского ПСО.

А причина, как ни странно, в погоде. В прошлом она в большинстве своем стояла ясная, и было мало снега. А в этом уже его столько намело, и постоянная пурга. Туристов-экстремалов привлекают сложные условия. Многие едут сюда за адреналином. Иногда это оборачивается вот такими последствиями...

«В жесткой зависимости от гаджетов зачастую кроется еще одна причина слабости даже крепких сибирских мужиков»

Татьяна Аронова, редактор отдела специальных проектов «Комсомольской правды - Красноярск»:

На самом деле, район поселка Приискового, Ивановских озер – филиал рая на земле. Неслучайно его объявили природным парком. Дорога сюда отличная. Летом на небольшой территории можно увидеть все красоты гор, альпийских лугов и озер. А длинной зимой, которая заканчивается лишь в середине июня, сюда приезжают кататься на снегоходах. Прямо из поселка – в горы.

Однако вести отсюда приходят лишь недобрые. Постоянно теряются люди. Несколько лет назад заблудившийся турист повесился на собственном шарфе. И вот опять мы переживаем за четверых, о которых ничего не известно с 24 ноября.

Фото: Александр СИВИРИН

В том, что здесь всегда много работы для спасателей, я вижу две основных проблемы и первая – объективная. Местность, на мой взгляд, сложна для ориентирования. Здесь нет ярко выраженных вершин и долин, за которые можно зацепиться взглядом и запомнить их. Горы все одинаково округлые, безлесные и безликие. Это вам не Ергаки, где у каждого камня свое неповторимое «лицо». Даже летом, собирая ягоды на склонах в окрестностях Приискового, лучше не терять из виду машину, оставленную внизу. В снегу горы и вовсе одинаковые. И темнеет зимой очень рано.

Виды Приискового.Фото: Александр СИВИРИН

Неслучайно спасатели не устают повторять: выезжая за пределы поселка, будьте готовы к тому, что придется провести в тайге несколько дней. Но едут как на пикник, без теплых вещей, продуктов, пил и топоров. Словно в компьютерной игре: не пройду на следующий уровень, начну снова. Кстати, именно в жесткой зависимости от гаджетов зачастую кроется еще одна причина слабости даже крепких сибирских мужиков. Карты, навигаторы и GPS в телефоне – это прекрасно! Но что делать, если телефон потерян, разрядился или вне зоны действия связи – для Приискового, как и для любых гор, это в порядке вещей. А бумажной картой и обычным компасом, которые никогда и нигде не подведут, многие пользоваться разучились, и даже не берут их с собой. А ведь есть еще солнце, самый надежный навигатор на свете, который всегда с нами. Поехали на снегоходе или пошли за грибами, посмотрите, как оно вас сопровождает: справа, слева, в лицо или в спину, - это поможет определить стороны горизонта. Значит, на обратном пути должно быть все наоборот!

Фото: МЧС по республике Хакасия

Недавно мы рассказывали о пилоте, самолет которого упал в горах Якутии. Его нашли только через несколько дней, вертолеты не могли вылететь к нему из-за непогоды. Никакой паники – раненый пилот все сделал правильно, и выжил. Те, кто ходит в горы, знают, что правила безопасности и ориентирования, как и правила дорожного движения, не так уж и сложны. Нужно их соблюдать, и ничего с вами никогда не случится.

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Покорить неподготовленные для катания склоны Кузнецкого Алатау – особый драйв для любителей экстремального спорта. В поселок Приисковое (Хакасия) сноубордисты, горнолыжники и катающиеся на снегоходах едут со всей страны. За адреналином. В минувшую субботу здесь случилась беда. В 14.45 по местному времени с вершины одной из гор у ручья Панфиловский с высоты примерно 50 метров сошла лавина. (Подробности)