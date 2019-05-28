«Позвонили оставшимся, сказали: помощь не придет». Появилась новая версия гибели туристов в Приисковом

Продолжение. Начало читайте здесь: Дмитрий упал первым, Артем прошел еще 120 метров: как погибли пропавшие в Приисковом туристы

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711367" frameborder="0"></iframe> Вот так выглядит дорога в Приисковом.

24 ноября прошлого года четверо туристов, несмотря на надвигающийся шторм, уехали кататься на снегоходах и пропали. Спустя почти три недели нашли брошенные снегоходы и укрытие, в котором они пережидали бурю. А самих людей – нет. 18 декабря поиски отложили до весны и возобновили в мае.

В Приисковом до сих пор лежит снегФото: Ася ЖУКОВА

Лосяш

…Мы застряли. В понедельник, 27 мая, уже на обратном пути у нашего болотохода слетела гусеница. Болотоход «Лось, - «Лосяш», - так зовут его спасатели, 1984 года выпуска, импортный, в 2009 году на него поставили отечественный мотор. Вообще он очень мощный и крепкий. Но серьезно ломался и в декабре прошлого года, когда шли поиски пропавших. В этом ни механики, ни водитель, ни все МЧС вместе взятое не виноваты. Когда дорога – это адова грязь, снег, вода и бревна, не выдержит никакая техника. Гусеница весит под 300 килограммов, вручную ставить обратно ее нереально. И вот вся наша группа встала, лишь немного отъехав от подножия горы Большой Арарат, где целый день сегодня шли поиски. Это для понимания: нас 15 человек. Спасатели – крепкие опытные мужики, два егеря, которые серьезно вооружены. Но все равно, когда ломается машина в нескольких километрах от поселка, которого из-за горы не видно, - это ЧП. Все здесь непредсказуемо: ты должен был оказаться в гостинице буквально через час-полтора. И вдруг встаешь «колом» посреди тайги. Сотовая связь не берет. Еле-еле, чудом, единственным делением мигает кнопочная «Nokia» у одного из нашей бригады. Так удается связаться с поселком. За нами вышлют «КАМАЗ», но прямо до нас даже он не проедет, - такое бездорожье. Придется идти километра четыре пешком. Под ногами валы жидкой грязи. А что делать, выбираться-то надо.

У нашего «Лосяша» слетела гусеница. Руками не починить, ждем помощь.Фото: Ася ЖУКОВА

Медвежий угол

Мы идем цепью, первый и замыкающий – егеря с ружьями. Ружья расчехлены.

- Вокруг полно берлог, - машут рукой егеря.

Все в этих краях «с поправкой» на медведя. Фото: предоставлено спасателями

Нам этого уже рассказывать не надо. Днем, на горе, сегодня сами видели медведя.

- Вон прется! – показали на черный силуэт не сильно вдали эмчеэсовцы.

Такой ПриисковыйФото: Ася ЖУКОВА

Все здесь идет «с поправкой» на медведя. В том числе и предположения, где могут быть тела.

Весь пройденный маршрут фиксируется на трекере. Фото: предоставлено спасателями

Погибнуть люди могли в одном месте, а тела сейчас находиться в другом - куда переволочит хищник. В ночь с воскресенья на понедельник на том месте, где нашли тело Дмитрия Егорова, медведь побывал снова, уже во второй раз подряд. Егеря говорят – если зверь так упорно кружит в одном и том же месте, здесь могут быть еще тела. Пока мы застаем лишь следы поутру. Но если обнаружат хищника – не будут отпугивать, застрелят. Медведь, который тронул человека... людоед. …Вместо запланированных 19 часов добираемся до поселка к полуночи. Сегодня ничего не нашли. Но у спасателей появилась новая версия того, как могли развиваться события.

Анатолий, хозяин гостиницы «Крепость», откуда выехали туристы. В ней они вообще всегда останавливались.Фото: Ася ЖУКОВА

Группа все-таки разделилась?

Как мы уже писали, поисковикам нужна гипотеза – что и как могло произойти, для того, чтобы наметить новый квадрат работ. Поэтому, несмотря на поздний час, участники поисков собираются вместе, чтобы все обсудить и решить, куда выходить завтра.

Как только сойдет снег - вырастет высокая трава.Фото: Ася ЖУКОВА

Анализируем: за два дня нашли тела Дмитрия Егорова и Артема Сергеева. Всего в полукилометре от укрытия, которое попавшие в бурю туристы построили возле брошенных снегоходов.

Убежище ребят.Фото: Ася ЖУКОВА

Теперь ищем Марию Бескостную и Александра Заболоцкого. Первые два тела обнаружить удалось потому, что оттаял снег, показались элементы одежды и тел. Но спасатели объясняют: ждать, когда совсем растает, нельзя. Склон, где мы работаем, – северный, здесь еще очень много снега, но он тает быстро и дает столько воды, такую нереальную влажность, что скоро здесь поднимутся джунгли. То, что нельзя сегодня обнаружить под снегом, завтра скроется в высоченной траве.

Как погибли пропавшие в Приисковом туристыФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Так что для поисков сейчас самое важное время.

Свежие следы медведицы. Нашли ещё следы медвежонка.Фото: Ася ЖУКОВА

Накануне основной версией была такая: проведя ночь в укрытии, туристы решили «идти на прорыв», поскольку не знали, когда закончится буря. Вместе пошли вверх по диагонали по склону, но силы очень быстро закончились. В отчаянье они попытались вернуться обратно. Первыми погибли Мария Бескостная и Александр Заболоцкий, - они были менее выносливыми из всей компании. Еще несколько метров преодолели Дмитрий Егоров и Артем Сергеев. Последний физически был самым сильным: когда Дмитрий упал ничком в снег, Артем прошел еще около 120 метров вниз по склону, но это была уже агония… Он погиб, его тело обнаружили первым, 24 мая этого года.

Спасатели тщательно обыскали то место, где, по этой версии, могут находиться Александр и Мария. Но ничего не нашли. Фото: предоставлено спасателями

Спасатели тщательно обыскали то место, где, по этой версии, могут находиться Александр и Мария, - соответственно, выше по склону. Но ничего не нашли. Поэтому теперь решено вести поиски «вниз». Отрабатывается новая версия: группа все-таки… разделилась.

Маршрут движения спасателей. На карте отмечена точка, где нашли тело. Фото: предоставлено спасателями

О чем «рассказало» убежище

У туристов с собой были две рации (ни одну пока не нашли, но это факт). И обе полностью заряжены, могли проработать минимум двое суток с момента, как группа выехала кататься. Возможно, самые сильные – Артем и Дмитрий - отправились за подмогой, взяв рацию с собой. А Александр с Марией остались в убежище. Причем это произошло в тот же вечер, когда они потерялись и началась буря. Откуда появилась эта версия?

Ещё раз изучаем убежище, которое построили туристы. Думали, может найдём там их камеру. Ничего. Зато метрах в 20 вверх нашли пилу, с помощью которой они соорудили укрытие.Фото: Ася ЖУКОВА

В воскресенье, 26 мая, разобрали сложенное из пихт укрытие (по виду оно напоминает берлогу с небольшим лазом) . Поисковики искали вещи, которые могли быть в нем спрятаны, возможно, видеокамера. (Раньше это очень сложно было бы делать, убежище завалило за зиму двухметровым слоем снега.) Может, его не достаточно с пристрастием обследовали в первый раз, может, просто об этом не задумывались, но - считалось, что все четверо провели здесь несколько часов. На поверку оказалось – оно очень маленькое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679760" frameborder="0"></iframe> Нашли три снегохода.

Александр Заболоцкий. Фото: телеканал «Енисей»

- Чтобы четверым там уместиться, надо минимум в два раза больше места, - анализируют спасатели. – А так, если только совсем скрючившись, забиваться всем вместе вовнутрь.

Дмитрий Егоров Фото: соцсетиФото: соцсети

Возможность построить укрытие любого размера у туристов была. К моменту, когда в снегоходах кончилось топливо, они еще не были сильно уставшими, у них были пилы и топоры, а вокруг полно молоденьких лиственниц. Хорошая лопата (кстати, это еще один предмет, который нашли: была воткнута в крышу убежища. Родственники Артема Сергеева ее сразу узнали. Лопату подарил Артему брат, она какая-то очень хорошая, «модная», Артем возил ее с собой в походы, отчасти и как талисман). Выходит, укрытие могли изначально строить из расчета на двоих?

Мария БескостнаяФото: соцсети

- Возможно, группа решила, что Мария с Александром останутся, а Дмитрий и Артем, как более сильные, пойдут за помощью, - предполагают спасатели. – Но они смогли преодолеть совсем небольшое расстояние. Почему Мария и Александр тоже покинули шалаш? Погибавшие могли связаться с ними по рации и успеть сказать, что помощь не придет. Переночевав, оставшиеся двое тоже вышли из укрытия, но отправились вниз – физически они просто не преодолели бы подъем...

Но это, повторимся, только гипотеза.

Артем СергеевФото: соцсети

Непонятный пока момент: в понедельник на горе, в том месте, где было тело Артема, обнаружили еще одну вещь - «чулок» - высокий носок, часть экипировки снегоходчиков. Он разодран медведем, но видно – у чулка белый верх и флюорисцентно-зеленый низ. По цвету он больше всего подходит к черно-зеленому костюму Дмитрия Егорова. Есть два «но»: по нашим данным, чулки были и у Дмитрия, и у Артема, когда нашли тела. Можно предположить, что чулок, принадлежавший одному из погибших, случайно оставили эксперты. Но спасатели почти уверены – не видели его накануне, когда обыскивали склон. Может, он принадлежит третьему или четвертому из пропавших? Опять же, как он здесь оказался? Как версия – тело еще кого-то из пропавших находится недалеко, а элемент одежды притащил на это место хищник.

Продолжаем поискиФото: Ася ЖУКОВА

Люди. С большой буквы Люди

Больше всего у нас интересуются коллеги других СМИ: почему спасатели не встанут в цепочку, не пройдут каждый метр со щупами - так ищут попавших под лавину. В ноябре, когда была надежда, что пропавшие живы, здесь работало 200 человек. Сейчас 15 – на многокилометровый сложнейший район. Каждый метр щупом не проткнешь. Спасатели и так, откровенно говоря, «убиваются». Что этот склон? Когда ставишь ногу, она едет, вбиваешь ее в снег, она едет... И у них, - обсуждали вечерами в откровенных разговорах, - очень небольшие зарплаты. «Мы здесь не из-за денег». Тут вообще многое не из-за денег. Что есть Приисковый? Убитый поселок бывших золотодобытчиков. На туристах здесь не зарабатывают миллионы. Но когда с приезжими что-то случается, чаще всего, по их же собственной вине, вкладываются в то, чего могли бы не делать. Напоследок, уже утомили подробностями, один «ничтожный» эпизод.

«Мы здесь не из-за денег», - говорят они, и совершенно честно. Фото: предоставлено спасателями

За несколько дней до ЧП с пропавшими туристами здесь заблудились еще двое, друзья-снегоходчики. Попали в непогоду, разругались, разошлись, стали поодиночке выбираться к поселку. Хозяева гостиницы, где они остановились, как только стало темнеть, забили тревогу - позвонили в оперативные службы. И не дожидаясь, сами, в темноте на ратраке отправились на поиск. Ратрак проехал с полкилометра и сломался. Вытолкав его каким-то чудом на пригорок, с трудом завели и держали так около трех часов. Фары били вперед на километр, шум был слышен далеко. На этот свет и шум вышли туристы. Точнее, выползли - это в буквальном смысле слова, идти они уже не могли. А ведь пока ждали, никто не считал, сколько сейчас сожжется топлива, не говорил, что это влетит в копеечку (а так и вышло).

Вот эта гора АраратФото: Ася ЖУКОВА

Кстати, Артем Сергеев в те дни уже находился на базе. Разговаривал с работниками гостиницы, где всегда останавливался, про этот случай, кипятился: как они могли совершить такие ошибки?!...

Что есть Приисковый? Убитый поселок бывших золотодобытчиковФото: Ася ЖУКОВА

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