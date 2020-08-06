«Беременная от 10-летнего» семиклассница рассказала о заработках в инстаграме: «До 350 косарей в месяц». Фото: соцсети.

Шокирующая история сибирской школьницы Вики* который месяц подряд гремит на всю страну. И есть отчего: семиклассница из Железногорска Красноярского края забеременела в 13, а отцом будущего ребенка объявила 10-летнего «бойфренда» Сашу.

В начале августа Вика должна родить. А за несколько дней до этого огорошила подписчиков (а их у нее больше 345 тысяч) новостью, поделилась, сколько зарабатывает в инстаграме за месяц. Оказалось, такому «ценнику» позавидовали бы многие – 350 тысяч рублей.

«Покажу УЗИ зайчика»

Напомним, после того, как новость о беременности школьницы разлетелась по СМИ и соцсетям, Вику и Сашу тут же зазвали на федеральное телешоу. А там без стеснения описали, как все вышло. Да, Вика ждет ребенка, подтвердили эксперты. Только одна поправка: отец не Саша, это невозможно физически, он еще не созрел.

Впрочем, Вика не терялась: занялась раскруткой своего инстаграма. Выкладывала парные фото с Сашей, перемежая их рекламными постами. Между делом интриговала: «Если какой-то из них наберет столько-то лайков, покажу УЗИ моего зайчика!».

Забеременевшая школьница раскрутила свой инстаграм и теперь зарабатывает на рекламе. Фото: соцсети.

А подписчики ломали голову: если отец не Саша, то кто? Одноклассник, знакомый или вообще отчим? Только через несколько месяцев Вика все открыла: «Было изнасилование. Тому человеку 16 лет вроде. Очень толстый для своих лет. И очень высокий. Самое обидное, не могла никому рассказать».

Экспертиза после родов

Когда поняла, что беременна, помощи ни у кого просить не стала. Говорит, было очень стыдно. Тем более в семье непростая ситуация. Мама, Елена тяжело больна, у нее четвертая стадия рака, после химиотерапии весит всего 40 килограммов. Работает только отчим, Василий. Кроме Вики, в семье еще двое сыновей…

Вика должна родить в начале августа. Фото: соцсети.

В какой-то момент школьница не выдержала, рассказала родителям. Они написали заявление об изнасиловании. Подозреваемого посадили под домашний арест. Но пока выводы делать рано: все покажет экспертиза, после рождения ребенка.

Весной Вика раскрыла пол малыша. Как выяснилось, у нее будет девочка. Имя уже выбрали – Каролина или Милана. Растить дочь хочет с 11-летним Сашей: «Он не биологический отец, и что? Все равно уже любит этого ребенка».

Обеспечит ребенка сама

Этим летом о «беременной от 10-летнего» школьнице написали британские СМИ – интернет-издание «Дейли Стар». Выдали все, даже имена и фамилии детей. Также поделились планами Вики: за 3-4 года накопить на квартиру. А, когда исполнится 18, отделиться от родителей и получить высшее образование.

Растить ребенка она собирается с 11-летним другом. Фото: соцсети.

Тогда многие сочли это фантазиями. Но, как выяснилось, мечты семиклассницы имеют под собой неплохую почву – материальную. Об этом – доходах и не только – Вика написала в своем сегодняшнем посте (от 6 августа):

«Зарабатываю я в инстаграме. В месяц от 80 до 350 косарей. Раньше доход был гораздо меньше (10 косарей в месяц где-то, может, и меньше).

Обеспечиваю себя и ребенка тоже буду обеспечивать сама. Он будет оформлен на меня, а мама будет просто опекуном (так решили в нашем городе), поможет в воспитании.

Саша не биоотец ребенка. Я писала пост о настоящем отце, но пришлось его удалить из-за того, что сейчас идет следствие. Разглашать информацию мне запрещено.

Ваня не живет со мной, он ночует у меня(часто конечно). В 16 лет он возьмет отцовство. Я не могу утверждать, так ли это или нет. Смотря, как все сложится дальше.

Быть отцом Саша не против, по крайней мерен, пока. Фото: соцсети.

Я не жалею о беременности, хоть она и получилась такой ужасной ситуацией, об аборте я не думала. Ребенка буду кормить грудью. До беременности я планировала детей лет в 25-30.

На учебу я выйду только в середине ноября. Перехожу в 8 класс. Учусь в санаторной школе из-за своего здоровья. В школе я ударница. Ну, если не считать английский. По нему у меня тройка, мне неинтересен этот язык и учить его у меня нет желания, хоть и надо».

(*имена детей изменены – по требованию законодательства).

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