Красноярские спасатели прекратили поиски пропавших при прорыве дамбы на Сейбе

14 Март 2020 2020-03-14T07:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски пропавших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае остановлены. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель»:

- 13 марта прекращены водолазные работы по поиску работников золотого прииска, пропавших 19 октября на реке Сейба Курагинского района. Поисковыми комплексами «Оптима» и «Наутилиус-50» обследованы указанные места. Поиск результатов не дал, 13 марта группа красноярского ПСО прибыла к месту постоянной дислокации.

Напомним, трагедия на золоторудном прииске неподалеку от поселка Щетинкино произошла в ночь с 18 на 19 октября прошлого года. Одну за другой прорвало целый каскад дамб, затем вода 4-метровой волной обрушилась на рабочий поселок. Два общежития были снесены. В результате погибли два десятка человек. Судьба троих по-прежнему неизвестна. Предварительно людей считают погибшими – их и разыскивали спасатели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Красноярские спасатели возобновили поиск пропавших в октябре на реке Сейбе трех работников золоторудного прииска

Красноярские спасители возобновили поиск трех пропавших на реке Сейбе в Курагинском районе работников золоторудного прииска. Информация появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель». Там указано, что группа специалистов выехала на проведение водолазных работ 10 марта и пробудет до 15 марта (подробности).

По горло в воде проверяют дно реки: на месте порыва дамбы в Красноярском крае спасатели ищут трех пропавших старателей

В Курагинском районе продолжаются поисково-спасательные работы. Там по-прежнему разыскивают трех старателей золотодобывающего прииска, пропавших 19 октября при разрушении дамбы. Вертолеты для облета территории решено не применять – это затратно и малоэффективно в условиях, когда уже выпал снег. Вместо этого спасатели задействовали беспилотники – они способны пролетать над землей на предельно низкой высоте и малой скорости и фиксировать четкую картинку (подробнее).

Сразу пять дамб оказались разрушены в золотодобывающей артели в Красноярском крае

В Курагинском районе был построен целый каскад дамб. Это удалось выяснить следователям в ходе допроса задержанных по уголовному делу после ЧП в золотодобывающей артелиООО «Сисим», расположенной возле поселка Щетинкино (подробнее).

В Красноярском крае после разрушения дамбы на реке Сейба остается неизвестной судьба шести человек

После осмотра дамбы сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе (подробности).

Спасатели обнаружили семерых выживших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Судьба остальных пока остается неизвестной (Подробности).

«Вышел покурить и выжил»: старатель, рискуя жизнью, спас двоих товарищей при прорыве дамбы под Красноярском

В момент прорыва дамбы я находился на улице и потому сумел спастись. Полез спасать других. Первым попался здоровый мужик, килограммов 170, наверное. Пока я его тащил, сломал руку. Но в тот момент это не понял, вытащил еще одного. А третий умер у меня на руках (подробности).

СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

Следователи СК проводят обыски в офисе золотодобывающей компании, на прииске которой минувшей ночью прорвало дамбу. (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU