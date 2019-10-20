Сразу пять дамб оказались разрушены в золотодобывающей артели в Красноярском крае

В Курагинском районе был построен целый каскад дамб. Это удалось выяснить следователям в ходе допроса задержанных по уголовному делу после ЧП в золотодобывающей артели ООО «Сисим», расположенной возле поселка Щетинкино.

Напомним, 19 октября в рабочем поселке золотодобывающего предприятия волной от разрушенных дамб снесло два общежития. Погибли 15 человек, 16 пострадали, еще шесть числились без вести пропавшими. Несколько часов назад стало известно, что один из пропавших найден живым.

Одного из пропавших нашли полицейскиеФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

По делу были задержаны три человека - директор золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальник и мастер горного участка. Также в офисе компании были проведены обыски, изъята техническая и финансовая документация.

Как выяснилось, рабочий поселок изначально возвели в зоне потенциального затопления.

Допрос задержанных Фото: Следственный комитет РФ по Красноярскому краю и Республики Хакасия

Начальник участка сообщил следователям, что понимал всю опасность, но все равно начал строительство. Всего было пять плотин. Они были построены незаконно, кустарными методами и нигде не зарегистрированы. Сначала рванула одна дамба высотой 15 метров, а дальше по цепочке из-за силы двигающегося потока воды сложились все остальные.

Рабочий поселок возвели в зоне потенциального затопления Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Дамбы были возведены незаконно, без каких либо разрешительных документов, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск Ольга Шаманская, старший помощник руководителя по Красноярскому краю и Республике Хакасия СК РФ по связям со СМИ. – Предназначены были для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней дамбы, а затем по цепочке разрушились еще четыре гидротехнических сооружения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738977" frameborder="0"></iframe> Ольга Шаманская, старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Более того, горный мастер, в обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имеет никакого специального образования. В ближайшее время следствие намеревается выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении всех троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Поток воды, грязи и камней снес два общежития Фото: Вадим КОФМАН

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются. Но ситуация осложняется плохими погодными условиями. К концу дня в Курагинском районе и вовсе разбушевалась метель.

По телефону «горячей линии» в ГУ МЧС поступило более 470 обращений. Пострадавшим, а также родственникам и близким погибших оказывают психологическую помощь.

Поиски пропавших без вести осложняет сильная метель Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

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