2019-10-19T18:03:25+03:00
Происшествия

СК проводит обыски по делу о прорыве дамбы в Красноярском крае

В офисе компании изымаются документы
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Погибли 15 человек Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюПогибли 15 человек Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Следователи СК проводят обыски в офисе золотодобывающей компании, на прииске которой минувшей ночью прорвало дамбу.

Напомним, трагедия, унесшая жизни 15 человек, произошла в Курагинском районе Красноярского края, на реке Сейба, неподалеку от Щетинкино. По последней информации, без вести пропавшими считаются 5 человек, еще 7 из тех, кого сразу не обнаружили, найдены живыми. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

- В настоящее время изымается бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. - Расследование уголовного дела продолжается.

Следователям предстоит также выяснить и причину произошедшего. Известно, что водоем не был переполнен. Высота дамбы - 15 метров, а уровень воды - около 5 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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