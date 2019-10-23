По горло в воде проверяют дно реки: на месте порыва дамбы в Красноярском крае спасатели ищут трех пропавших старателей

В Курагинском районе продолжаются поисково-спасательные работы. Там по-прежнему разыскивают трех старателей золотодобывающего прииска, пропавших 19 октября при разрушении дамбы. Вертолеты для облета территории решено не применять – это затратно и малоэффективно в условиях, когда уже выпал снег. Вместо этого спасатели задействовали беспилотники – они способны пролетать над землей на предельно низкой высоте и малой скорости и фиксировать четкую картинку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/739555" frameborder="0"></iframe> Поисковая операция в Курагинском районе на золотодобывающем прииске.

Чтобы получить доступ к затопленной части русла, на реке Сисим построили временные дамбы. Благодаря этому на осушенном участке накануне нашли тела двух рабочих. Их уже передали следователям.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В ГУ МЧС края сообщили, что наземные группировки обследовали 4 километра береговой линии реки Сисим. Кинологи с собаками осмотрели 10 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Разобрано 1,5 тысячи кубометров завалов из строительного мусора в зоне основного розлива реки Сисим.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск Надежда ИЛЬЧЕНКО передает с места события

- Рабочий поселок почти опустел. На месте остаются следователи, полиция и спасатели. Спасатели в прорезиненных костюмах почти по горло в воде щупами исследуют дно реки. Это просто нереально тяжелая работа. Бригада – человек 10-12 – работают по два часа, потом им на смену приходят другие. Рядом разбит лагерь, где спасатели греются, пьют чай. Работаю практически весь световой день, от зари до заката. Кинологи МЧС с собаками проверяют завалы на берегу.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Река извилистая, поэтому там есть запруды на поворотах. Спасатели сейчас искусственно заваливают течение, чтобы вода не уходила – чтобы если там есть тело, его никуда не унесло течением и можно было его найти.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Что из себя представляет поселок вахтовиков: есть маленькое здание спортзала, есть баня, столовая и несколько общежитий, административное здание. Они все уцелели, потому что находятся на пригорке, выше того уровня дамбы, их никак не задело. Снесло как раз два самых крупных общежития, которые стояли в низине, ближе в реке.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Нам показали, как шла волна – а это был именно селевой поток: вода, смешанная с обломками древесины, грунтом, камнями. Выжить в такой ситуации было нереально. Сейчас на том месте, где стояли два общежития, пусто, их смыло полностью, ничто не указывает на то, что они там были.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738819" frameborder="0"></iframe> МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.

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