По горло в воде проверяют дно реки: на месте порыва дамбы в Красноярском крае спасатели ищут трех пропавших старателей
В Курагинском районе продолжаются поисково-спасательные работы. Там по-прежнему разыскивают трех старателей золотодобывающего прииска, пропавших 19 октября при разрушении дамбы. Вертолеты для облета территории решено не применять – это затратно и малоэффективно в условиях, когда уже выпал снег. Вместо этого спасатели задействовали беспилотники – они способны пролетать над землей на предельно низкой высоте и малой скорости и фиксировать четкую картинку.
Поисковая операция в Курагинском районе на золотодобывающем прииске.
Чтобы получить доступ к затопленной части русла, на реке Сисим построили временные дамбы. Благодаря этому на осушенном участке накануне нашли тела двух рабочих. Их уже передали следователям.
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
В ГУ МЧС края сообщили, что наземные группировки обследовали 4 километра береговой линии реки Сисим. Кинологи с собаками осмотрели 10 тысяч квадратных метров прилегающей территории. Разобрано 1,5 тысячи кубометров завалов из строительного мусора в зоне основного розлива реки Сисим.
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Корреспондент «Комсомольской правды»-Красноярск Надежда ИЛЬЧЕНКО передает с места события
- Рабочий поселок почти опустел. На месте остаются следователи, полиция и спасатели. Спасатели в прорезиненных костюмах почти по горло в воде щупами исследуют дно реки. Это просто нереально тяжелая работа. Бригада – человек 10-12 – работают по два часа, потом им на смену приходят другие. Рядом разбит лагерь, где спасатели греются, пьют чай. Работаю практически весь световой день, от зари до заката. Кинологи МЧС с собаками проверяют завалы на берегу.
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Река извилистая, поэтому там есть запруды на поворотах. Спасатели сейчас искусственно заваливают течение, чтобы вода не уходила – чтобы если там есть тело, его никуда не унесло течением и можно было его найти.
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Что из себя представляет поселок вахтовиков: есть маленькое здание спортзала, есть баня, столовая и несколько общежитий, административное здание. Они все уцелели, потому что находятся на пригорке, выше того уровня дамбы, их никак не задело. Снесло как раз два самых крупных общежития, которые стояли в низине, ближе в реке.
Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Нам показали, как шла волна – а это был именно селевой поток: вода, смешанная с обломками древесины, грунтом, камнями. Выжить в такой ситуации было нереально. Сейчас на том месте, где стояли два общежития, пусто, их смыло полностью, ничто не указывает на то, что они там были.
МЧС РФ обнародовало видео облета района прорыва дамбы в Красноярском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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