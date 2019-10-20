В Красноярском крае после разрушения дамбы на реке Сейба остается неизвестной судьба шести человек

Поисково-спасательные работы и работы по ликвидации последствий ЧС были приостановлены ночью, но их продолжили с первыми лучами солнца. При этом оперативный штаб по координации действий работал в круглосуточном режиме. Об этом сообщили на очередном заседании в Правительственной комиссии края.

Напомним, 19 октября на реке Сейба в Курагинском районе обрушилась дамба. Четырехметровой волной были смыты два общежития вахтового поселка, в результате чего погибли и пострадали люди. На данный момент известно о гибели 15-и человек, 11 из них опознаны. У семерых родственники проживают в Красноярском крае, у двоих - в Хакасии, еще у одного - в Кемеровской области, и еще у одного - в Вологодской области. Тела погибших направлены в Красноярск для проведения судмедэкспертизы. Пропавшими без вести числятся шесть человек (один из Красноярского края, по остальным пяти сведений пока нет).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/738898" frameborder="0"></iframe> Курагинский район.ГУ МЧС по Красноярскому краю

Из 16 пострадавших медицинскую помощь оказали семерым, от дальнейшей госпитализации они отказались. Остальные девять человек доставлены в Курагинскую больницу, из них четверых эвакуировали санавиацией в Красноярскую краевую клиническую больницу.

Собственник компании, которой принадлежит разрушенное сооружение и технологический поселок, подтвердил губернатору края, что готов обеспечить доставку тел, организацию похорон и выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

На месте ЧП работают сотрудники МЧС Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

После осмотра дамбы сотрудники Енисейского управления Ростехнадзора установили, что разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям и выполняла вспомогательную роль в технологическом процессе. В соответствии с законом собственник гидротехнического сооружения должен был разработать проектную документацию, выполнить расчеты вероятного вреда, согласовать его с регионом, застраховать сооружение, утвердить декларацию, внести сооружение в государственный регистр гидротехнических сооружений и получить разрешение на эксплуатацию. Но все эти требования не были выполнены.

Полицейские несут служжбу по охране общественного прядка на месте трагедииФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Сейчас угрозы населенным пунктам, расположенным ниже по течению, нет. Разрушенное водохранилище было небольшим. Повышения уровня воды в реках Сейба и Сисим не прогнозируется.

На месте происшествия также работают представители Росприроднадзора. Они обследовали участок на предмет загрязнения реки. Специалисты отобрали пробы воды выше и ниже по течению, а также пробы грунта. Материалы направлены в лабораторию.

Разрушенная насыпь относилась к временным сооружениям Фото: Вадим КОФМАН

Тем временем, специалисты научно-технического центра «Космические решения» (специализируется на высокоточном мониторинге лесных пожаров из космоса) проследили с помощью спутниковой съемки, как менялся ландшафт вдоль реки последние 6 лет, где в последние годы активно развивается золотодобыча. Такие работы легко контролируются со спутника. Хорошо видна белая «змея», расползающаяся вдоль реки - это порода, оставшаяся после вскрышных работ (работы по выемке породы, содержащей золото).

Хорошо вина белая «змея», расползающаяся вдоль реки Фото: НТЦ «Космические решения»

- В предгорьях Саян, на юге Красноярского края, в последние годы наблюдаются массовые вскрышные работы в руслах рек, - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск технический директор НТЦ Алексей Борисевич. - После таких работ остаются лунные ландшафты. Здесь необходимо заниматься лесовосстановлением и рекультивацией выработок. Все это отлично видно и может контролироваться с помощью спутниковой съемки! Весь коллектив нашего предприятия выражает соболезнования родным и близким погибших!

Как рассказал председатель краевого правительства Юрий Лапшин, уже составлен план поисковых и восстановительных работ на 20 октября. Выданы соответствующие задания.

Губернатор Александр Усс на месте ЧП Фото: Вадим КОФМАН

- Для нас важна судьба каждого человека, - сказал Александр Усс, губернатор Красноярского края. - От имени всех земляков выражаю глубокие соболезнования семьям, понесшим невосполнимую утрату. Искренне сочувствую тем, кто пострадал в этом трагическом происшествии. Службы экстренного реагирования, бригады медиков, МЧС, МВД, представители Следственного комитета оперативно прибыли на место происшествия. Для спасения людей были предприняты срочные меры. Но погибших уже не вернуть. Причины трагического происшествия выясняют специалисты. Будет сделано все, чтобы подобное не повторилось. Сегодня наш долг – поддержать людей, которых коснулось горе. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь.

Неизвестна судьба шести человек Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Свои соболезнования также принес депутат Государственной Думы Юрий Швыткин:

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при разрушении дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Безусловно, мы должны признать, что произошла трагедия. Трагедия унесла жизни людей. Вместе с властями Красноярского края мы проанализируем причины трагедии, собираемся обсудить те меры, которые необходимо будет принять как на уровне региона, так и на федеральном уровне, чтобы не допустить подобного в будущем».

Напоминаем, что в ГУ МЧС России по Красноярскому краю работает телефон горячей линии: + 7 (391) 275-16-41.

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