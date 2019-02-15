СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-15T13:41:58+03:00

Прокуратура: взорвавшийся в Красноярске дом должны были снести три года назад. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Трехэтажный дом в Красноярске на улице Кандагарской, где минувшей ночью взорвался газовый баллон, должны были снести еще несколько лет назад. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и СК по краю.

Сотрудники двух ведомств проводят проверку случившегося. Будут установлены причины, которые привели к трагедии. А также обещают разобраться с виновными в том, что дом не убрали. Тогда как еще 25 февраля 2016 года Центральный районный суд обязал снести самовольную постройку.

Действительно, дом построили незаконно. Ни у одного из жильцов нет документов, устанавливающих право собственности, заявил на брифинге первый вице-мэр Владислав Логинов. Поскольку экспертиза показала: строение представляет опасность, скоро его ликвидируют. Ведь здание в любой момент может рухнуть.

Напомним, трагедия случилась 14 февраля в 21.10. После хлопка газа рухнула часть жилого дома. Шесть квартир просто перестали существовать. Погибли люди, 56-летняя женщина и мужчина 57 лет. Предварительно: в его квартире находился эпицентр взрыва, говорят следователи. Сейчас идут допросы двоих из трех собственников «самостроя».

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ИСТОЧНИК KP.RU