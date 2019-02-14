В Красноярске на месте полуразрушенного от хлопка газа трехэтажного дома спасатели начали разгребать завалы. Перед этим убедились, что все жильцы дома эвакуированы, а 12 пострадавших, в том числе 2 ребенка, госпитализированы в больницы города. К сожалению, погибла одна женщина, ее личность устанавливается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691971" frameborder="0"></iframe> В Красноярске на месте разрушенного от хлопка газа дома спасатели начали разбирать завалы.Мария ЛЕНЦ

Спасатели вручную расчистили подъезды к дому, перекидали кучу строительных материалов, это похоже на пеноблоки, чтобы кран как можно ближе подъехал к зданию. Развернуто дополнительное освещение. Кинологи с собаками уже обследовали завалы и пока ушли в сторону.

Спасатели установили дополнительное освещениеФото: Мария ЛЕНЦ

Место происшествия по-прежнему оцеплено полицией, туда никого из посторонних не пускают. Впрочем, большинство уже разошлись по домам. Жильцов дома, которые остались без крыши над головой, забрали друзья или родственники.

Напомним, что ЧП произошло 14 февраля, около 21 часа, в одной из квартир в результате, предположительно, неосторожного обращения с газовым баллоном. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом МЧС.

Добавим, что как только стало известно о случившемся, в Покровку приехали все руководители силовых структур города и края, а также глава Красноярска Сергей Еремин и руководитель администрации Центрального района.

Похоже, от той квартиры, где взорвался баллон, ничего не осталосьФото: Мария ЛЕНЦ

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Спасатели вручную расчищали дорогу, чтобы кран мог подъехать к домуФото: Мария ЛЕНЦ