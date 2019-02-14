Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Покровке погибла женщинаПредставитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Покровке погибла женщинаФото: Мария ЛЕНЦ
2019-02-14T19:51:11+03:00
Происшествия

Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Красноярске погибла женщина

Объявлена минута тишины, служебная собака отыскивает людей под завалами [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Новые подробности взрыва в жилом доме в Покровке. Представитель МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск. В трехэтажном жилом доме, который находится по адресу Кандагарская,3, сегодня около 21 часа произошел хлопок газа в квартире на втором этаже. В доме 30 квартир, 6 из них разрушены полностью, 10 пострадали частично.

Спасатели готовятся к работе Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели готовятся к работеФото: Мария ЛЕНЦ

Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Покровке погибла женщина.Мария ЛЕНЦ

Есть информация о пострадавших: эвакуировано 12 человек, из них 2 детей.

Известно, что в одной из квартир на втором этаже обнаружено тело женщины. Личность ее устанавливается.

Была объявлена минута тишины. На месте обрушения работают собаки с кинологами. И Собаки показывают, что там еще могут находиться люда.

- Следственные органы ведут осуществляют розыск владельца дома. Так устанавливаются причины произошедшего. По предварительной информации это может быть как неисправность газового оборудовании, так и нарушение правил его эксплуатации, - сообщила «КП» пресс-секретарь краевого следственного комитета Ольга Шаманская.

Объявлена минута тишины. Собаки слушают, остались ли под завалами пострадавшие Фото: Мария ЛЕНЦ

Объявлена минута тишины. Собаки слушают, остались ли под завалами пострадавшиеФото: Мария ЛЕНЦ

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Предварительно известно о трех пострадавших (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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