Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Красноярске погибла женщина

Новые подробности взрыва в жилом доме в Покровке. Представитель МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск. В трехэтажном жилом доме, который находится по адресу Кандагарская,3, сегодня около 21 часа произошел хлопок газа в квартире на втором этаже. В доме 30 квартир, 6 из них разрушены полностью, 10 пострадали частично.

Спасатели готовятся к работеФото: Мария ЛЕНЦ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/691960" frameborder="0"></iframe> Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Покровке погибла женщина.Мария ЛЕНЦ

Есть информация о пострадавших: эвакуировано 12 человек, из них 2 детей.

Известно, что в одной из квартир на втором этаже обнаружено тело женщины. Личность ее устанавливается.

Была объявлена минута тишины. На месте обрушения работают собаки с кинологами. И Собаки показывают, что там еще могут находиться люда.

- Следственные органы ведут осуществляют розыск владельца дома. Так устанавливаются причины произошедшего. По предварительной информации это может быть как неисправность газового оборудовании, так и нарушение правил его эксплуатации, - сообщила «КП» пресс-секретарь краевого следственного комитета Ольга Шаманская.

Объявлена минута тишины. Собаки слушают, остались ли под завалами пострадавшиеФото: Мария ЛЕНЦ

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