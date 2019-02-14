Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Красноярске погибла женщина
Новые подробности взрыва в жилом доме в Покровке. Представитель МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов сообщил «Комсомольской правде»-Красноярск. В трехэтажном жилом доме, который находится по адресу Кандагарская,3, сегодня около 21 часа произошел хлопок газа в квартире на втором этаже. В доме 30 квартир, 6 из них разрушены полностью, 10 пострадали частично.
Спасатели готовятся к работеФото: Мария ЛЕНЦ
Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Покровке погибла женщина.Мария ЛЕНЦ
Есть информация о пострадавших: эвакуировано 12 человек, из них 2 детей.
Известно, что в одной из квартир на втором этаже обнаружено тело женщины. Личность ее устанавливается.
Была объявлена минута тишины. На месте обрушения работают собаки с кинологами. И Собаки показывают, что там еще могут находиться люда.
- Следственные органы ведут осуществляют розыск владельца дома. Так устанавливаются причины произошедшего. По предварительной информации это может быть как неисправность газового оборудовании, так и нарушение правил его эксплуатации, - сообщила «КП» пресс-секретарь краевого следственного комитета Ольга Шаманская.
Объявлена минута тишины. Собаки слушают, остались ли под завалами пострадавшиеФото: Мария ЛЕНЦ
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ИСТОЧНИК KP.RU