2019-02-14T20:13:26+03:00
Происшествия

Появилось первое видео с места разрушения дома в Красноярске

Трехэтажный дом разнесло наполовину
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Появилось первое видео с места разрушения дома в КрасноярскеПоявилось первое видео с места разрушения дома в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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Появилось первое видео с места разрушения дома в Красноярске. Представитель ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов подтвердил @radiokp, что при обрушении дома погибла одна женщина. Напомним, что сегодня, 14 февраля, около 21 часа в Покровке на улице Кандагарской произошел хлопок газа. В результате почти наполовину был разрушен трехэтажный жилой дом, в котором находились 30 квартир. 6 из них были разрушены полностью, еще 10 пострадали в значительной степени.

В Красноярске произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме.

С места были эвакуированы 12 человек, в том числе 2 детей.

По предварительным данным причиной происшествия могло стать либо неисправность газового оборудования, либо нарушение правил его эксплуатации.

На месте работают наряды полиции, МЧС. Дежурит скорая помощь медицины катастроф. Кинологи с собаками обследовали завалы. Информации о других погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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