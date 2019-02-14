Появилось первое видео с места разрушения дома в Красноярске
Появилось первое видео с места разрушения дома в Красноярске. Представитель ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов подтвердил @radiokp, что при обрушении дома погибла одна женщина. Напомним, что сегодня, 14 февраля, около 21 часа в Покровке на улице Кандагарской произошел хлопок газа. В результате почти наполовину был разрушен трехэтажный жилой дом, в котором находились 30 квартир. 6 из них были разрушены полностью, еще 10 пострадали в значительной степени.
В Красноярске произошел взрыв газа в трехэтажном жилом доме.
С места были эвакуированы 12 человек, в том числе 2 детей.
По предварительным данным причиной происшествия могло стать либо неисправность газового оборудования, либо нарушение правил его эксплуатации.
На месте работают наряды полиции, МЧС. Дежурит скорая помощь медицины катастроф. Кинологи с собаками обследовали завалы. Информации о других погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU