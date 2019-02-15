Жительница разрушенного в Красноярске дома спаслась, выйдя в магазин за минуту до взрыва газа

Дом на Кандагарской, 3 в Красноярске до сих пор под оцеплением. Накануне здесь произошел взрыв бытового газа. Все случилось в 21.00 по местному времени, когда ничего не подозревавшие жители трехэтажки готовились ко сну. В квартире №11 на втором этаже, где жил одинокий пожилой мужчина, раздался оглушающий хлопок. В считанные секунды половина здания сложилась, словно карточный домик – полностью разнесло северную и восточную части.

В результате взрыва пострадали несколько человекФото: Мария ЛЕНЦ

Мощность взрывной волны была настолько большой, что в соседних домах повылетали стекла из окон… В момент взрыва в доме находилось 20 человек, 18 из них вывели спасатели. Владелец квартиры, где случился взрыв, и его соседка из 12-й погибли. Уцелевшие эту ночь провели – кто у родственников и знакомых, другие в центре социальной реабилитации «Родник».

Часть дома стоит, но это лишь видимость, окна выдавило взрывной волнойФото: Мария ЛЕНЦ

- Ночью этого не было видно, а сейчас уже можно оценить масштаб разрушений, - передает с места ЧП корреспондент Елена Серебровская. – Пострадал не только дом, где взорвался газ, но и его сосед – дом-близнец, точно такой же. Возможно, он принадлежит тому же хозяину, поскольку выглядит абсолютно также, это типовые проекты. Так вот, в нем вынесены стекла с той стороны, которая обращена к эпицентру взрыва. Люди вызвали оконщиков, потому что в такой мороз (на улице примерно минус 10), с выбитыми стеклами невозможно. И вот, рабочие с трудом пробиваются в квартиры, поскольку стоит оцепление, и посторонних не пускают к обоим домам. Нам удалось попасть внутрь второго дома и поговорить с жильцами. Надо сказать, квартиры здесь очень маленькие, метров по 18, так кажется, «на глазок». Напомним, в каждом из этих трехэтажных коттеджей по 30 квартир. Часть из них сдается, часть кем-то выкуплена. Судя по всему, это очень малобюджетное жилье, потому что выглядит скромно, про метраж я уже сказала. Звук взрыва слышали все, люди говорят, испугались очень. Ну и, конечно, большие вопросы по прочности конструкций, по соблюдению норм при строительстве.

На месте ЧП до сих пор работают оперативные службыФото: Мария ЛЕНЦ

Почему при взрыве половина дома оказалась разрушенной – что и как вообще соблюдалось при составлении проекта, строительстве?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/692016" frameborder="0"></iframe> Ольга Шаманская, старший помощник руководителя Следственного комитета по Красноярскому краю.Мария ЛЕНЦ

Дома на Кандагарской, в том числе и под номером 3, где произошел взрыв, печально известны. Администрация Центрального района, прокуратура, стройнадзор и, наконец, служба судебных приставов с 2014 года вели борьбу с незаконным строительством многоэтажек, но все безуспешно. Предприниматель возвел четыре типовых дома без разрешения на подобное строительство, без необходимых документов, экспертиз, проекта. Возвел и успешно распродал – малогабаритки по цене чуть больше миллиона раскупали быстро. Большинство владельцев квартир платят ипотеку (основные продажи пришлись на 2016 год), при этом постоянно находились под угрозой выселения: в 2016 году в суде было принято решение о сносе незаконных домов, но обжаловано, тяжбы, по предварительным данным, идут до сих пор.

От взрыва у дома вынесло всю восточную частьФото: Мария ЛЕНЦ

Чудом спаслась

Пострадавших при взрыве газа искали спасатели, работали кинологи. Когда стало ясно, что под завалами уже никого нет, начали более спокойную работу по разбору обломков. И вдруг... услышали визг. Снова стали разбирать блоки, и достали крохотного пса. Той-терьер, дрожащий от страха и холода, тем не менее, оказался цел и невредим. Тут же нашлись и хозяева: женщина, которой принадлежит пес, чуть не бросилась через оцепление: Арчи, жив! И успела рассказать: буквально за несколько минут до ЧП ушла в магазин. А когда вернулась, от увиденного испытала настоящий шок. Квартира женщины разрушена полностью, останься она дома, неизвестно, какими бы были последствия.

Спасатели вынесли Арчи из дома и передали его хозяйкеФото: Мария ЛЕНЦ

Вернулась к руинам

Спасатели всю ночь разбирали завалы. На месте ЧП работали кинологи с собаками, несколько раз объявляли минуту тишины в надежде, что под руинами есть уцелевшие. Первой нашли Наталью – буквально через в самом начале спасоперации, уже глубокой ночью – владельца квартиры.

- Наташа прямо надо мной жила, - 56-летняя жительница дома Инна Казлитина не может сдержать слез, - не сказать, что мы общались. Просто я курила иногда у себя в квартире, она спускалась – просила не курить, потому что запах к енй идет. Никаких ссор у нас не было – милая, приятная женщина. Дедушка этот из квартиры, в которой все случилось, тоже обычный человек. Не знаю, кто сказал, что он пьющий, - никогда от него никакого шума не было, вел себя тоже вежливо. У нас вообще был нормальный дом – квартиры у всех почти купленные. Только одна девушка снимала жилье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/692015" frameborder="0"></iframe> Жительница взорвавшегося дома в Красноярске.Мария ЛЕНЦ

То, что произошло, для Инны – большая беда. Женщина работает крановщицей на заводе, и чтобы разъехаться со взрослыми сыном и дочерью, разменяла свою трешку на улице Мужества. Дочке взяла двушку в Покровке (у той семья, двое детей ждут третьего), а себе и сыну – по квартире в злополучном доме. Хотела быть поближе к дочке и внукам.

- Я в 7 утра как обычно ушла на работу… а вернулась к руинам, - говорить Инне тяжело, слезы душат. – В десять вечера у меня смена заканчивается. Тут звонит владелец нашего дома и говорит – взрыв! Спасло то, что меня дома не было… У меня обычно внуков полон дом. Господи, какое счастье, что нас не было дома!

- Вы сказали, что собственник дома – другой человек. Как же так?

- Да, другой. Квартиры себе и сыну я купила два года назад. Начали оформлять право собственности – в Регпалате сказали, что застройщик должен донести какие-то документы. Сейчас говорят, что у нас гастербайтеры жили – не так это. Люди, обычные красноярцы, которые не могут купить себе хоромы. Я собственника не виню – у нас был хороший дом. Был…

Рядом с разрушенным домомФото: Мария ЛЕНЦ

По всему выходит, что дом не такой уж и хороший. Собственник Владимир Тарасов получал разрешение на строительство двухэтажного коттежда, а слепил трехэтажку с клетушками по «20 квадратов» - на этаже по 10 квартир. Распродал каждую по цене до миллиона рублей. На этом все. Немудрено, что Инна, да и другие жильцы, не могли оформить право собственности.

ВАЖНО

Председатель правительства региона Юрий Лапшин – по поручению губернатора Александра Усса – взял под личный контроль ликвидацию последствий взрыва.

- Людей совершенно точно не бросим, - заявил Лапшин. - Примем решения по оказанию мер соответствующей поддержки, в том числе о возможном расселении или временном проживании.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей при взрыве газа в Красноярске.

- По данному факту следственными органами СУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), - сообщила официальный представитель ведомства Ольга Шаманская. - Устанавливается местонахождение собственника здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под завалам рухнувшего при взрыве дома в Красноярске найден второй погибший

Число погибших при взрыве газа в Красноярске увеличилось до двух. На месте трагедии обнаружено тело еще одного человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. (Подробнее).

В Красноярске на месте разрушенного от хлопка газа дома спасатели начали разбирать завалы

В Красноярске на месте полуразрушенного от хлопка газа трехэтажного дома спасатели начали разгребать завалы. Перед этим убедились, что все жильцы дома эвакуированы, а 12 пострадавших, в том числе 2 ребенка, госпитализированы в больницы города. К сожалению, погибла одна женщина, ее личность устанавливается. (Подробнее).

В Красноярске в трехэтажном особняке взорвался газ: разрушена половина дома

Предварительно известно о трех пострадавших (Подробнее)

Представитель МЧС подтвердил, что при взрыве в Покровке погибла женщина

Объявлена минута тишины, служебная собака отыскивает людей под завалами [видео] (Подробнее)

Появилось первое видео с места разрушения дома в Красноярске

Трехэтажный дом разнесло наполовину (Подробнее)

СК возбудил уголовное дело по гибели женщины при врыве газа в Красноярске

Из дома эвакуировано 18 человек (Подробнее).