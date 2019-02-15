Под завалам рухнувшего при взрыве дома в Красноярске найден второй погибший

СЕГОДНЯ 03:30 2019-02-15T06:05:13+03:00

Под завалами найден еще один погибший. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Число погибших при взрыве газа в Красноярске увеличилось до двух. На месте трагедии обнаружено тело еще одного человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, ночью аварийно-спасательные работы и разбор завалов при обрушении дома на улице Кандагарской,3 были завершены. Они продлились около шести часов. На месте работали 193 человека и 43 единицы техники – экскаватор, кран, погрузчики, КАМАЗы.

- В результате происшествия погибли два человека, - говорят спасатели. - Сегодня, 15 февраля, намечено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством главы города.

Напомним, трагедия случилась вчера, 14 февраля, в 21.10 по местному времени. Из-за хлопка бытового газа в жилом трехэтажном доме обрушились шесть квартир. Из здания эвакуировали 18 жильцов. Практически сразу стало известно: погибла женщина. А ночью под завалами нашли еще одну жертву, это мужчина.

- Возбуждено уголовное дело по признакам статьи ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), - комментирует старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю. - На месте работают следователи и криминалисты СУ СК России. Устанавливается местонахождение собственника здания.

По некоторым данным, дом был построен самовольно, он подлежал сносу.

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ИСТОЧНИК KP.RU