2019-02-14T19:18:44+03:00
Происшествия

В Красноярске в трехэтажном особняке взорвался газ: разрушена половина дома

Предварительно известно о трех пострадавших
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Красноярске в трехэтажном особняке взорвался газ: разрушена половина домаВ Красноярске в трехэтажном особняке взорвался газ: разрушена половина домаФото: Мария МИШКИНА
Изменить размер текста:

В Красноярске в результате взрыва газа обрушился дом в Покровском. ЧП произошло в районе улицы 3-й Дальневосточной и Кандагарской. Это небольшой район, где стоят элитные особняки, взрыв произошел в одном из них, трехэтажном.

Взрыв газа в жилом доме в Красноярске.

По информации МЧС к ним на диспетчерский пульт поступила информация в 21:10 о громком хлопке, на место сразу же выехали оперативные службы.

В результате взрыва пострадали несколько человек Фото: Мария МИШКИНА

В результате взрыва пострадали несколько человекФото: Мария МИШКИНА

На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск, они сообщают о том, что территория оцеплена, полиция никого не пускают. Много машин «Скорой помощи». Предварительно известно о трех пострадавших жильцах особняка.

Очевидцы так говорят о случившемся: «Взрыв был большой и слышен так хорошо, что сработали все машины в округе».

Информация будет дополняться в оперативном режиме.

На месте работают оперативные службы Фото: Мария МИШКИНА

На месте работают оперативные службыФото: Мария МИШКИНА

Часть дома стоит, но это лишь видимость, окна выдавило взрывной волной Фото: Мария МИШКИНА

Часть дома стоит, но это лишь видимость, окна выдавило взрывной волнойФото: Мария МИШКИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Хорошо горит!": В Йошкар-Оле арестованный прямо в камере устроил костер из уголовного дела
Теперь его будут судить по статье "Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность следователя в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела" [видео]
Новости 24
Отомстил за сына: в Хакасии мужчина подстрелил породистую овчарку и самоеда
Главный по автобусам назвал самые грязные маршруты Красноярска
Красноярский край будет продавать миллионы кубометров леса от санитарно-оздоровительных вырубок
В мэрии определились, кому поручить отлов бездомных животных в Красноярске
Страсти по кафе «Кантри»: красноярская прокуратура подала в суд на мэрию города
В Красноярске бизнесменов заставят прийти в суд, чтобы рассчитались с долгами
В Красноярске автобус пробил ограждение и протаранил «Лексус»
Участница фотоконкурса «Самая красивая мама-3!»: «Доченька часто говорит мне, что я самая красивая»
Красноярский край получит 551 миллионов рублей на восстановление лесов
В следственном изоляторе Красноярска за 6 миллионов меняют систему видеонаблюдения
Спасатели предупреждают: на юге Красноярского края возможны сходы лавин
В Красноярске на автовокзале снесли последние павильоны
Банк УРАЛСИБ запускают акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ»
Губернатор края рассказал президенту, как в Красноярске сносят ветхие дома
В Красноярске на стройке из шахты лифта достали тело мужчины
Губернатор Красноярского края подарил школьнику концертную балалайку
В Красноярске построят три новых школы в этом году
Красноярцы вышли на пикет с требованием построить школу в Солнечном