В Красноярске в трехэтажном особняке взорвался газ: разрушена половина дома
В Красноярске в результате взрыва газа обрушился дом в Покровском. ЧП произошло в районе улицы 3-й Дальневосточной и Кандагарской. Это небольшой район, где стоят элитные особняки, взрыв произошел в одном из них, трехэтажном.
Взрыв газа в жилом доме в Красноярске.
По информации МЧС к ним на диспетчерский пульт поступила информация в 21:10 о громком хлопке, на место сразу же выехали оперативные службы.
В результате взрыва пострадали несколько человекФото: Мария МИШКИНА
На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск, они сообщают о том, что территория оцеплена, полиция никого не пускают. Много машин «Скорой помощи». Предварительно известно о трех пострадавших жильцах особняка.
Очевидцы так говорят о случившемся: «Взрыв был большой и слышен так хорошо, что сработали все машины в округе».
Информация будет дополняться в оперативном режиме.
На месте работают оперативные службыФото: Мария МИШКИНА
Часть дома стоит, но это лишь видимость, окна выдавило взрывной волнойФото: Мария МИШКИНА
ИСТОЧНИК KP.RU