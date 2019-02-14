В Красноярске в трехэтажном особняке взорвался газ: разрушена половина дома

В Красноярске в результате взрыва газа обрушился дом в Покровском. ЧП произошло в районе улицы 3-й Дальневосточной и Кандагарской. Это небольшой район, где стоят элитные особняки, взрыв произошел в одном из них, трехэтажном.

Взрыв газа в жилом доме в Красноярске.

По информации МЧС к ним на диспетчерский пульт поступила информация в 21:10 о громком хлопке, на место сразу же выехали оперативные службы.

В результате взрыва пострадали несколько человекФото: Мария МИШКИНА

На месте работают корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск, они сообщают о том, что территория оцеплена, полиция никого не пускают. Много машин «Скорой помощи». Предварительно известно о трех пострадавших жильцах особняка.

Очевидцы так говорят о случившемся: «Взрыв был большой и слышен так хорошо, что сработали все машины в округе».

Информация будет дополняться в оперативном режиме.

На месте работают оперативные службыФото: Мария МИШКИНА