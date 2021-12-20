Она могла рискнуть, но остаться ни с чем: где находятся украденные кассиршей Анной Григорьевой 23 миллиона

Анна Григорьева на допросе Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Вся страна и, конечно, Ачинск продолжает обсуждать историю с похищением 23 миллионов кассиршей Анной Григорьевой. Напомним, сначала она сдалась полиции, в воскресенье задержали ее мужа, Дениса. А самих денег, кажется, так и нет.

Обсуждают ее и силовики, сыщики, для них это своеобразный «кейс».

Анна и Денис Григорьевы Фото: соцсети

Мы поговорили с Вячеславом Константиновым, частным детективом из Ачинска (того самого, где все произошло).

- Вообще, очень многое можно сказать по видео из банка, где запечатлен момент кражи. Видно, что поступок она совершает спонтанно, это не то преступление, к которому тщательно готовятся. Ощущение, что-то стало катализатором. Что происходило незадолго до кражи? Ей кто-то позвонил? Что-то сказал? Она совершила это в состоянии какого-то аффекта, а вот тот, кто ее надоумил, на порядок хитрее, умнее.

Если предположить, что пара сговорилась, припрятала деньги, сдалась полиции, расчет неплохой. Дадут максимум лет по пять, через 2,5 года уже можно выходить по УДО. Примерное поведение – и вот ты уже дома!

Анна Григорьева Фото: соцсети

Но есть и другая версия развития событий – что денег у них уже нет. И они, так рискнув, остались ни с чем.

Учитывая круг общения мужа, там явно еще кто-то замешан, вместе с мужем криминальные элементы могли заставить ее ограбить банк, потом все свалить на кассиршу, и остаться «ни при делах» - зато при деньгах. И потом, для кассирши и ее мужа-должника весьма рискованно разгуливать по Ачинску с такой суммой. Сейчас не 90-е, конечно, но тут, считай, удача, чтобы полиция раньше кого-нибудь другого не нашла. Думаю, не случайна и мера пресечения – арест, в целях, в том числе, и их защиты – кто знает, кто сейчас на Григорьевых может охотиться.

Посмотрите на интервью Дениса Григорьева на первом канале – не такой он крутой парень то на самом деле, его запросто могли «прижать» дружки, криминальные элементы.

Что бы не говорили, 23 миллиона, мол, не деньги – извините, деньги. Лихие деньги для Ачинска. А вот как раз потратить их здесь – проблематично. И уехать нельзя. Анна поняла все это, потому и сдалась, арест мужа тоже стал логичным продолжением, это был лишь вопрос времени. Его показания могут существенно пролить свет на эту историю, думаю, он знает больше нее. Ну расколят ли его, и кто еще замешан в похищении – думаю, недолго ждать, мы все это скоро узнаем.

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Если бы этой истории не было, ее бы стоило придумать. Продолжаются лихие приключения ачинской кассирши Анны Григорьевой, умыкнувшей из банка 23 миллиона – в рублях, евро и долларах. Точнее, теперь уже криминальной парочки – на минувших выходных повязали мужа Григорьевой, Дениса. Как выяснилось, в «краже года» без него не обошлось. Напомним хронику событий. 7 декабря в Ачинске пропадает скромная банковская служащая, 30-летняя Анна Григорьева. Уходит среди ночи из дома, оставив записку странного содержания, адресована она коллегам. (подробности)

Кассирша из Ачинска Анна Григорьева, укравшая 23 миллиона рублей, явилась в полицию

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полицейские отрабатывали родственные и дружеские связи Григорьевой. Оперативники решили, что мать кассирши может знать, где находится девушка и связываться с ней. Так, в итоге, и получилось. С женщиной поговорили еще раз. (подробнее)

«Меня заставляли так делать»: укравшая почти 23 миллиона кассирша Анна Григорьева могла сделать это из-за долгов мужа

Почти неделя, - с 7 декабря, а о кассирше Анне Григорьевой, ограбившей банк почти на 23 миллиона рублей, ни слуху, ни духу! Ну прямо «вся королевская конница, вся королевская не может Шалтая, не может Болтая (Анну) поймать!». Известно имя, семья, связи, место работы; сейчас везде камеры, отслеживаются телефоны, перемещения... Но, по данным на понедельник, 13 декабря, - даже вариантов, где она может быть, ноль! Зато о самой кассирше выясняются все новые подробности.

Полиция показала видео, как кассирша Анна Григорьева украла 23 миллиона рублей из банка

На кадрах видно, как Анна зашла в помещение и сразу же ринулась к сейфу. Открыв его Григорьева простояла несколько секунд, совершая манипуляции руками (предположительно клала деньги в коробку). После этого она вытащила из сейфа коробку, заполненную купюрами. (подробнее)

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