«Писали на снегу слово «совесть»: Иван Ургант пошутил над полицейскими, неделю искавшими ачинскую кассиршу Анну Григорьеву

Фото: стоп-кадр из шоу "Вечерний Ургант"

В новом выпуске «Вечернего Урганта» ведущий передачи вспомнил детективную историю Анны Григорьевой, укравшей 23 миллиона рублей. Ургант посмеялся над полицейскими, которые не могли найти девушку в 100-тысячном Ачинске Красноярского края, а также похвалил ее маму – за дар убеждения, именно ей удалось уговорить Анну сдаться.

Подозреваемая в краже 23 миллионов рублей из банка скрывалась больше недели, но сдалась полиции по просьбе матери, - начал свой рассказа Иван Ургант, не скрывая иронии.

Затем соведущий Митя Хрусталев задался вопросом – странно, что в небольшой городе так долго искали девушку, укравшую 23 миллиона рублей.

Анна Григорьева Фото: соцсети

В ответ Ургант начал откровенно смеяться над оперативниками:

- Сейчас многие спрашивают, а почему полицейские не могли найти? А они делали четко по инструкции! Что делают, когда люди, когда кто-то украл большие деньги? Проводится опрос – кто в этот день ставил пластиковый стеклопакет, потом, значит, ищут людей с горящими шапками, потом устраивают засаду в супермаркете и ждут, кто купит банку с красной икрой. Ну и потом уже подключили все силы, и написали под каждым домом на снегу слово «совесть» и стали ждать.

Затем телеведущий в качестве объекта для шуток выбрал мать Анны Григорьевой, которая и уговорила дочь сдаться:

- Мать сказала! И все сразу разрешилось. Надо эту мать найти, которая таким даром убеждения обладает (это все-таки 23 миллиона рублей. Не каждый бы из нас вернулся)… Надо эту женщину попросить позвонить в Германию и уговорить вернуть янтарную комнату, а Валерия Карпина попросить вернуть в сборную Дзюбу!

Однако Иван забыл упомянуть - именно полицейский узнал, что Анна контактирует с матерью. И с их подачи женщина уговорила девушку сдаться полиции. Хотя, не исключено, что на мать ачинской кассирши повлияло именно слово «совесть», написанное на снегу.

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