Ачинской кассирше Анне Григорьевой, укравшей 23 миллиона рублей, избрали меру пресечения

Анна Григорьева в суде. Фото: пресс-служба Красноярского краевого суда

16 декабря кассирше из Ачинска Анне Григорьевой, подозреваемой в краже 23 миллионов рублей из банка, избрали меру пресечения. Как сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда, женщину отправлена под арест на 1 месяц и 24 дня.

- В Ачинском горсуде состоялось заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения местной жительнице, подозреваемой в присвоении крупной суммы, принадлежавшей банку. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяца и 24 дня, до 7 февраля 2022, - сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Напомним, что Анна Григорьева пропала с 23 миллионами рублей 7 декабря. Девушку искали неделю, за это время появилось множество версий исчезновения кассирши. Но 14 декабря Григорьева сама пришла в полицию, поддавшись уговорам матери.

Анна Григорьева Фото: соцсети

На допросах она признала, что имеет отношение к пропаже денег. Однако, по неофициальным данным, 23 миллионов рублей при себе у Григорьевой не было. В отношении подозреваемой заведено уголовное дело по статье «присвоение или растрата». Ей грозит до 10 лет колонии.

Красноярский адвокат Николай Алмаев прокомментировал меру пресечения Анны Григорьевой:

- Она сдалась через неделю после возбуждения уголовного дела. Чтобы сроки предварительного следствия и сроки содержания под стражей совпадали, и был избран такой срок ареста. Это сделано, чтобы через 2 месяца после возбуждения уголовного дела выйти с ходатайством о продлении или изменении меры пресечения.

У следствия были основания избрать арест в качестве меры пресечения, так как деньги возвращены не были. В ином случае, все могло обойтись домашним арестом или запретом на определенные действия. Это значительно бы облегчило ее участь.

Если в деле ничего не поменяется, то и через этот срок ареста следствие будет ходатайствовать о продлении заключения под стражей. Так как одно из оснований изменения меры пресечения – обстоятельства, которые могут помочь смягчить меру пресечения. Если она вернет деньги, то ее могут отправить домой.

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