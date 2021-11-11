Глава красноярского Роспотребнадзора объяснил, почему с медотводом нельзя посещать общественные места

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Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора Красноярского края пояснил жителям, почему их не будут пускать в общественные места, если у них есть медотвод. Руководитель ведомства заявил в своем телеграмм-канале, что люди, не ставящие прививку по медицинским показаниям, находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19.

- Для людей с медицинскими противопоказаниями к прививке (медицинскими отводами) посещение определенных общественных мест не предусмотрено. Это является одним из важных мероприятий в борьбе с неблагоприятными для них последствиями распространения инфекции, - пишет Горяев.

Депутат Илья Зайцев рассказал, что выступал с инициативой немного смягчить запреты и предложил пускать людей с медотводами по свежему, отрицательному ПЦР-тесту.

- Я озвучивал эту проблему и предлагал рассмотреть вариант, чтобы было какое-то исключение. Например, при наличии медотвода посещать учреждения со свежим результатом ПЦР-теста. Тем более такая практика есть в ряде регионов страны. Но, к сожалению, главный санитарный врач края категорически против такого исключения из правил. Его логика в том, что если у человека медотвод, он находится в группе риска и опасность тяжелого течения коронавируса у него существенно выше. А значит нужно максимально сократить число его контактов, - пишет политик в своем инстаграм-аккаунте.

Зайцев отмечает, что губернатор края, выслушав его предложение и мнение главного санитарного врача, предложил к этой теме обязательно вернуться позднее.

Напомним, что с 15 ноября в Красноярском крае расширяют действие QR-кодов. Более подробно о том, куда можно будет попасть, предъявив QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании можно здесь.

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