В Красноярске расширили систему QR-кодов на кафе, рестораны, гостиницы и спортзалы

Систему QR-кодов ввели в Красноярске перед нерабочей неделей, а с 15 ноября расширят список мест, куда не пропустят без сертификата о вакцинации Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске внесены изменения в антиковидный указ губернатора. С 15 ноября 2021 года система действия QR-кодов будет расширена на кафе, рестораны, спортзалы и другие учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Красноярского края.

Расширение системы QR-кодов

С 15 ноября будет расширена система предоставления QR-кодов. Теперь сертификат о прививке или перенесенном ковиде необходимо будет представить при походе в:

- организации общественного питания, музеи и библиотеки, салоны красоты, косметические и массажные салоны, парикмахерские, СПА-салоны (за исключением учреждений медицины);

- на выставки и конгрессные мероприятия;

- при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные объекты, оказывающие гостиничные услуги;

- при посещении бассейна, фитнес-центра, фитнес-зала, спортивного зала и других объектов для физической культуры и спорта.

Фото: ИВАНОВА Диана

Ограничения

На все перечисленные объекты спорта также накладываются уже существующие дополнительные ограничения – индивидуальные и групповые занятия должны проходить в группах не более 20 человек, в целом загрузка объектов не должна превышать 50% от общей пропускной способности. Указанные ограничения не распространяются на спортсменов, тренеров и иных специалистов, участвующих в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях.

Действует запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей.

Изоляция

Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства граждане могут только в случаях особой необходимости, которые определены 73-м указом губернатора (например, следование к месту работы, вынос отходов, выгул домашних животных, посещение родственников и иные экстренные случаи).

Тем, кто в возрасте 60 и старше продолжает работать, но имеет хронические заболевания, рекомендовано перевести на дистанционную работу на 4 недели – для вакцинации и формирования иммунитета.

Добавим, что до 13 ноября правительством края будет утвержден список хронических заболеваний, которые являются основанием для перевода этих сотрудников на дистанционную работу.

Фото: ИВАНОВА Диана

Работодателям

Работодателям рекомендовано допускать к работе сотрудников при наличии у них сведений о проведении полного курса вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-2019 с соблюдением требований действующего законодательства.

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