Красноярцы из-за коронавируса могу второй раз остаться без новогодних корпоративов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы могут остаться без новогодних корпоративов – уже второй раз. И все из-за коронавируса и связанных с ним ограничений. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, введены достаточно строгие ограничения. Не исключено, что они станут еще жестче, ведь количество новых случаев заражения ковидом в сутки растет.

С большой вероятностью можно сказать, что до конца текущей неделе будет расширен список мест, куда входить можно будет только при наличии сертификатов о вакцинации или перенесенном заболевании. В него включат, в том числе, развлекательные и увеселительные заведения и общепит.

Пока что кафе и рестораны продают столики для проведения новогодних корпоративов. Кто-то выставляет высокие цены, кто-то напротив, скидывает их, чтобы заполучить клиентов в этот сложный период. До недавнего времени их активно скупали, как в старые добрые времена. Но может так случиться, что деньги придется возвращать. Ситуация очень напоминает заграничные турпоездки – многие россияне, у кого они сгорели еще полтора года назад, до сих пор не могут решить этот вопрос.

К тому же полиция намерена усилить проверки – уже сейчас идет мониторинг предложений кафе и ресторанов, предлагающих забронировать столики для корпоративов, о чем сказал начальник краевого главка на прошедшей 8 ноября онлайн пресс-конференции. К нарушителям будут применяться жесткие меры. Так, с начала пандемии в городе закрыли из-за нарушений около десятка заведений.

Добавим, что впереди еще полтора месяца до Нового года, эпидемиологическая ситуация может измениться в лучшую сторону и тогда не придется «закручивать гайки» и вводить новые запреты. Все зависит от сознательности самих красноярцев, насколько они будут соблюдать антиковидные меры.