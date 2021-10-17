В Красноярском крае с 1 ноября готовятся ввести QR-коды для посещения общественных мест Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 ноября 2021 года в Красноярском крае планируется ввести QR-коды для посещения общественных мест. Об этом телеканалу «Енисей» рассказал председатель краевого правительства Алексей Подкорытов.

По словам Подкорытова, система QR-кодов будет распространяться на посещение театров, кинотеатров и спортивных мероприятий. Однако официального указа пока нет.

Все из-за повышения уровня заболеваемости коронавирусом в Красноярском крае. Помимо системы QR-кодов в регионе решили увеличить охват вакцинированных с 60% до 80%.

17 октября коронавирусом в крае заразились еще 478 человек. Каждый день количество летальных случаев колеблется в пределах 20-25 случаев. Ранее министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик прогнозировал четвертую волну коронавируса, которая должна начаться осенью.

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