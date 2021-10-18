Красноярским предпринимателям напомнили о штрафах за невакцинированных от ковида сотрудников

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Красноярским предпринимателям, чьи сотрудники входят в категорию обязательных, напомнили о больших штрафах за отсутствие вакцины от ковида у 80% сотрудников. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев. Он подчеркнул, что работодателям нужно направить информацию о количестве вакцинированных сотрудников на электронный адрес Управления Роспотребнадзора.

По заявлению Дмитрия Горяева, в крае, к 15 декабря 2021 года, во всех коллективах, чьи сотрудники входят в категорию обязанных вакцинироваться от коронавируса, должно быть не менее 80% привитых. Остальные должны быть переведены на дистанционную работу или вовсе отстранены от своей трудовой деятельности.

- Если работодатели не смогут обеспечить 80% охват профилактическими прививками своих сотрудников и при этом не отстранят или не переведут их на дистант, то за это административная ответственность. Штрафы для должностных лиц — от 50 до 150 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, - указано в телеграмм-канале руководителя ведомства.

Отметим, что всю информацию о количестве вакцинированных сотрудников работодателям необходимо направить до 15 декабря 2021 на электронный адрес Управления Роспотребнадзора: office@24.rospotrebnadzor.ru.

В письме необходимо указать наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), общее количество сотрудников и количество (в том числе в %) привитых от общего числа работников.

Напомним, что со списком категорий сотрудников, кому необходио поставить прививку от ковида в обязательном порядке можно ознакомиться здесь.

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