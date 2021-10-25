Коронавирус в Красноярском крае снова побил рекорд – 581 новый случай Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 12 часов 25 октября 2021 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 127 360 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрирован 581 случай заболевания. И это снова антирекорд. 24 октября этот показатель был 573 случая, а 23 октября – 564. Больше всего заболевших в краевом центре – 123 человека, в Ачинске 29 новых случаев, в Минусинске – 34, в Канске – 28, Назарово – 29, в Бородино и Шушенском районе – по 23, Богучанском районе – 24.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 39 509 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 602 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 2 883. Проведено тестов на коронавирус всего 3 908 582, из них за последние сутки 6 888.

Добавим, что в эту статистику не входят данные по закрытым городам . В Железногорске на утро 25 октября зарегистрированы 10 296 случаев заражения коронавирусом. Из них 9 177 человек выздоровели, а 186 пациентов скончались. В Зеленогорске 47 новых случаев за стуки, всего – 6 724. Выздоровели 6156, скончались 87 человек с начала пандемии.