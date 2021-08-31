Как изменится жизнь в Красноярском крае с 1 сентября 2021: учебный год, проездные и выплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заканчивается августа, а вместе с ним и лето. Со сменой времени года в регионе поменяется и жизненный уклад. Новые законы, новые правила. Рассказываем, как изменится жизнь в Красноярском крае с 1 сентября 2021.

Начало учебного года в Красноярском крае 2021

У красноярских студентов и школьников стартует новый учебный год. Краевые минобр и Роспотребнадзор уже постановили, что и студенты, и школьники начнут учиться в очном режиме, но и школах, и в вузах будут действовать строгие ограничения по коронавирусу. (подробнее)

10 тысяч рублей для пенсионеров Красноярского края 2021

В сентябре пенсионеры края начнут получать обещанную Владимиром Путиным единовременную доплату. Оформлять ее никак не надо, все сделает ПФР.

Пенсионерам остается только получить деньги. Добавим, что выплата полагается всем пенсионерам без исключения, независимо от срока выхода на пенсию, стажа и тд. (подробнее)

Безлимитные проездные в Красноярске 2021

Специалисты «Красинформ» разработали программное обеспечение для безлимитных проездных. Тестировать новую системы начнут с 1 сентября.

Работать безлимитный проездной будет на базе привычной транспортной карты. Стоимость – 2100 рублей в месяц. Владельцам не придется каждый месяц покупать новую карту, достаточно просто положить деньги на уже имеющийся носитель.

Проездной будет работать абсолютно на всех автобусах, троллейбусах и трамваях Красноярска. Тарифный план будет действовать с 1 по 30 или 31 число месяца. (подробнее)

Открытие дороги к смотровой площадке на Николаевской сопке в Красноярске

Дорога должна открыться 5 сентября. Подрядчик должен был закончить этап работ еще в августе, но в срок не уложился.

Смотровую площадку на Николаевской сопке открыли в марте 2021 года. Однако дорога к ней оказалась небезопасной из-за отсутствия асфальта и тротуаров. Краевые власти пообещали отремонтировать дорогу. 13 июля ее действительно закрыли на ремонт. (подробнее)

Оплата тепла по факту еще в двух городах Красноярского края

С сентября новая система расчета оплаты за тепло придет в Назарово и Дивногорск. Этот переход должен повлиять на снижение задолженности УК перед ресурсниками. Кроме того, нововведение станет дополнительной мотивацией для горожан ставить счетчики тепловой энергии.

Ранее на оплату тепла по факту перешли Красноярск, Зеленогорск, Ачинск, Шарыпово, Сосновоборск. (подробнее)

Четвертый этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске 2021

Соревнования сильнейших молодых фигуристов пройдут в красноярской «Кристалл Арене» с 16 по 18 сентября. В турнире примут участие 150 спортсменов из 37 стран. Выявлять сильнейшего фигуристы будут в одиночных мужском и женском катании, а также среди спортивных пар и танцев на льду. (подробнее)

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