Новые правила рыболовства в Красноярском крае 2021: что изменилось 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые правила рыболовства в Красноярском крае 2021 вступили в силу 1 сентября. Изменения коснулись преимущественно севера региона. Введен ряд запретов и ограничений касательно размера улова и пользования сетями. Рассказываем, что изменилось для красноярских рыболовов.

Новые правила рыболовства в Красноярском крае 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации Енисейского территориального рыболовства, ранее отведенные участки для рыбалки сетями перешли из разряда отведенных в разряд общего пользования. Теперь ловить рыбу там запрещено.

Установлена новая суточная норма добычи для одного человека. Общий объем улова теперь не должен быть выше 10 кг или одну тушу рыбы, если она весит более 10 кг.

С 1 сентября по новым правилам рыболовства в северных районах Красноярского края выделено 76 участков, где можно ловить рыбу с помощью специальных сетей:

- 10 в Енисейском районе;

- 16 в Туруханском районе;

- 18 в Эвенкии;

- 32 в Таймырском Долгано-Ненецком районе.

Полный список участков можно посмотреть, пройдя по ссылке на сайте ЕТУР.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Регистрация рыболовных сетей в Красноярском крае 2021

Красноярские рыбаки должны регистрировать рыболовные сети. Для этого в ЕТУР создан специальный реестр учета. Рыбаки обязаны подать соответствующее заявление в ведомство на бумаге или в электронной форме.

- С января 2020 года вступили в силу правила учета рыболовных сетей, ведения их реестра и обязательной поштучной маркировки сетей, - сообщают в минэкологии Красноярского края.

Кроме того, теперь все рыболовные сети подлежат обязательной маркировке.

Список пунктов регистрации рыболовных сетей в Красноярском крае 2021

660093, Красноярск, о. Отдыха ст. 19, т. (391)266-69-24 e-mail:krasnoyarsk@enisey-rosfish.ru;

663180, Енисейск, ул. Иоффе, 52, т. (39195)2-68-63, e-mail:enrybnadzor@mail.ru;

663230, поселок Туруханск, ул. Почтовая, 16 т.(39190)4-46-75, e-mail: fishdep.turuhansk@mail.ru;

648000, поселок Тура, а/я 26, e-mail: ryboohrana@tura.evenkya.ru;

648360, село Байкит, а/я 345, 648490 с. Ванавара, ул. Метеоритная, 19-2;

647000, Дудинка, ул. Советская, 6а, т. (39191)3-34-49, e-mail: taimyr08@mail.ru;

647460 село Хатанга, ул. Советская, 19 e-mail: olegmallist@mail.ru.

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