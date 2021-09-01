Новые правила: жителям севера Красноярского края разрешили ловить рыбу не более 10 килограмм в сутки

Жителям севера Красноярского края разрешили ловить рыбу не более 10 кг в сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Для жителей севера Красноярского края с 1 сентября вступили новые правила ловли рыбы сетями. Об этом сообщили в минприроды Красноярского края.

Изменения связаны с тем, что ранее отведенные участки, на которых можно было рыбачить сетями, перешли в разряд территорий общего пользования. Теперь ловля рыбы сетями на этих участках запрещен.

По новым правилам на севере Красноярского края есть только 76 участков, где можно рыбачить с помощью сетей. В Енисейском районе выделено 10 таких участков, в Туруханском – 16, в Эвенкии – 18 и на Таймыре – 32.

С 1 сентября 2021 также установлена суточная норма выловленной рыбы на одного человека. Суммарно объем улова не должен превышать 10 килограмм или одну единицу, если ее вес превышает 10 килограмм.

С января 2020 года введены новые правила учета и маркировки сетей. Владельцы должны будут их задекларировать в Енисейском территориальном управлении Росрыболовства.