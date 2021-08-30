С 1 сентября в Красноярске начнут тестировать безлимитный проездной Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты «Красинформ» разработали программное обеспечение для безлимитных проездных. Напомним, что появление таких проездных анонсировали в июле. Тестировать новую системы начнут с 1 сентября.

Работать безлимитный проездной будет на базе привычной транспортной карты. Стоимость – 2100 рублей в месяц. Владельцам не придется каждый месяц покупать новую карту, достаточно просто положить деньги на уже имеющийся носитель.

Замруководителя красноярского дептранса Игорь Манченко рассказал, что стоимость проездного рассчитана на красноярцев, совершающих несколько поездок на общественном транспорте в день. Кроме того, специалисты проанализировали опыт других городов и выбрали оптимальную стоимость.

Тестировать систему будут на одном маршруте. Дептранс проанализирует работу продукта и выстроит оптимальную систему клиентской поддержки.

- Специалисты планируют, что тестирование займет несколько недель, а после будут открыты продажи для всех пассажиров, - добавил Манченко.

Проездной будет работать абсолютно на всех автобусах, троллейбусах и трамваях Красноярска. Тарифный план будет действовать с 1 по 30 или 31 число месяца. Приобрести проездной можно в любом офисе «Телекомсервиса».