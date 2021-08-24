Единовременная денежная выплата 10 тысяч рублей пенсионерам в Красноярске 2021: как оформить, кто получит Фото: Мария ЛЕНЦ

24 августа 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию. Оформить и получить пособие могут и красноярцы. Единовременная денежная выплата 10 тысяч рублей пенсионерам в Красноярске 2021 – рассказываем, что известно. Ранее мы писали о том, как получить пособие по безработице, «детские выплаты» к 1 сентября и билеты на субсидированные рейсы.

Кто получит единовременную денежную выплату 10 тысяч рублей пенсионерам в Красноярске 2021

По данным Красстата, на начало 2021 года в Красноярском крае проживает 839,9 тысяч пенсионеров, и все они имеют право получить новую доплату. Иначе говоря, выплату может получить любой красноярец, являющийся пенсионером на 31 августа 2021 года. Сумма единовременной пенсионной выплаты – 10 тысяч рублей, как для пенсионеров, служивших в силовых структурах, так и для остальных.

Как оформить единовременную денежную выплату в Красноярске 2021

Специально оформлять ничего не нужно. Пенсионер получит деньги без подачи заявления по информации, имеющейся у ПФР. Для красноярцев, получающих две пенсии условия следующие:

- Гражданам, являющимся получателями одновременно двух пенсий, одна из которых выплачивается ПФР, единовременная денежная выплата осуществляется территориальными органами ПФР, - говорится в Указе.

Доставка денег из единовременной выплаты в Красноярске по примеру любых других пенсионных начислений. Если вы получаете пенсию на карту, то и допвыпалата придет туда же. Если по почте, то и за выплатой придется пройтись до отделения почты.

Когда можно получить единовременную денежную выплату в Красноярске 2021

Красноярские пенсионеры получат положенную выплату в сентябре 2021 года. Однако в указе отмечается, что деньги могут прийти позже:

- В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 г., ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 26 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

ВАЖНО!

Добавим, что единовременная выплата пенсионерам в Красноярске 2021 никак не отражается на возможности получения других социальных выплат. То есть, если вы получили сентябрьскую допвыплату, то можете оформить также любую другую.

Кроме того, единовременную пенсионную выплату не могут арестовать или обратить на нее взыскание. Это также отображено в Указе:

- Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся.

Ознакомиться с полным текстом Указа о единовременной выплате пенсионерам можно по здесь.

Телефон горячей линии ПФР в Красноярском крае: +7 (800) 600-04-18, адрес: ул. Партизана Железняка, 44г.

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