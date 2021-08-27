В Красноярске перекрытие дороги к Николаевской сопке продлили до 5 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Ремонт дороги к Николаевской сопке в Красноярске продлен еще на неделю. Как сообщает пресс-служба департамента горхозяйства, новый срок сдачи – 5 сентября 2021 года.

Подрядчик не успевает сдать объект в срок – 31 августа. По контракту, он может проводить работы до ноября текущего года, но обещал закончить раньше. Но со срок первого этапа ремонта пришлось продлить на неделю.

Напомним, что смотровую площадку на Николаевской сопке открыли в марте 2021 года. Однако дорога к ней оказалась небезопасной из-за отсутствия асфальта и тротуаров. Краевые власти пообещали отремонтировать дорогу. 13 июля ее действительно закрыли на ремонт.